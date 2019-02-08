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العثور على بقرة هاربة في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من اختفائها

العثور على بقرة هاربة في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من اختفائها
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:32

عثرت الشرطة الألمانية على بقرة هاربة بعد ثلاثة أشهر من اختفائها بمناطق طبيعية في بافاريا السفلى جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة: "تم الإمساك بالبقرة "بوكسي" مساء أمس الخميس".

وتمكن شرطي متقاعد، وهو في الوقت نفسه صائد حيوانات برية من تخدير البقرة بسهم قرب بلدة لاندشوت.

وكمن الشرطي لها ببندقية تخدير هناك وبعد إصابتها بالسهم جرت حوالي 150 مترا، إلا أنها تركت آثار حوافرها فوق الثلج فأمكن تعقبها.

بعد ذلك تمكن حماة الحيوان من نقل البقرة والعناية بها.

وقالت متحدثة باسم حماة الحيوان إن "بوكسي" تناولت طعامها بعد عودتها داخل أحد الحظائر بانتظام.

كانت "بوكسي" (وتعني الهاربة باللغة الألمانية ) هربت من أحد حظائر الفلاحين في "غايزنهاوزن".

ومن المفترض أن تقوم جمعيات رعاية الحيوان بتولي أمرها مستقبلا.

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