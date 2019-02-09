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الرئيسية | منوعات | المسلمون يُجبَرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول في الصين

المسلمون يُجبَرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول في الصين

المسلمون يُجبَرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول في الصين
هسبريس - الأناضول
السبت 09 فبراير 2019 - 12:49

قال سكان من أقلية الأويغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) أقصى غربي الصين، إنهم مجبرون على تناول لحم الخنزير وشرب الخمر، خلال عطلة العام القمري الجديد (عام الخنزير) في البلاد.

وأوضح صينيون مسلمون في المنطقة التي تشهد أعمال عنف من حين لآخر، أن "دعوات وجهت إليهم لتناول عشاء رأس السنة الصينية، حيث يقدم لحم الخنزير والكحول"، وفقا لتقرير بثته إذاعة "آسيا الحرة"، ونقلته أيضا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشاروا إلى "تهديد من مسؤولين صينيين بإرسالهم إلى معسكرات إعادة التثقيف، إذا رفضوا المشاركة"، حسب المصدر نفسه.

وأظهرت الصور التي أرسلت إلى الراديو مسؤولا صينيا في مدينة "يينينغ"، بالإقليم يزور أسرا مسلمة، ويوزع لحم الخنزير، الأسبوع الماضي، عشية الاحتفال بالعام لجديد.

كما أجبر المسؤولون، السكان المحليين، في ولاية تركستان الشرقية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، على عرض زخارف رأس السنة الصينية الجديدة، مثل الفوانيس الحمراء، خارج منازلهم.

ويعد تناول لحم الخنزير وشرب الكحول محرما في الديانة الإسلامية، فيما لا يحتفل المسلمون عادة بالسنة الصينية الجديدة.

وقال أحد السكان، لم يكشف عن اسمه، لراديو "آسيا الحرة"، إنه لم يسبق له قط أن تناول لحم الخنزير.

وأضاف أنه "ابتداء من العام الماضي، اضطر بعض الناس إلى تناوله ليثبتوا اندماجهم في الثقافة الصينية ويتجنبوا العقوبات".

بينما قالت امرأة مسلمة من الأويغور، "إذا لم نعلق الفوانيس الحمراء خارج بيوتنا أيام الاحتفالات، فإنهم يقولون إننا بوجهين، ويرسلوننا إلى معسكرات إعادة التثقيف".

وأكدت أن "المسؤولين بدأوا في توصيل لحم الخنزير إلى أسر مسلمة".

ونقلت "ديلي ميل"، عن المتحدث باسم مجموعة الأويغور في المنفى "ديلكسات راكسيت"، قوله إنهم "تلقوا تقارير مماثلة".

وأضاف راكسيت، "وفقا لمعلوماتنا، فإن الحكومة الصينية تصعد من حملتها ليتخلى الأويغور عن تقاليدهم الإسلامية، وإجبارهم على الاندماج في الثقافة الصينية، وعلى الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة".

وتابع: "كما أنهم يجبرون الأويغور على شرب الكحول، حتى يثبتوا تخليهم عن معتقداتهم الدينية، ولا يستهتروا بالثقافة الصينية التقليدية".

وفي غشت، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية الأويغور في معسكرات سرية بـ"تركستان الشرقية".

ومنذ 1949، تسيطر بكين على "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من "الأويغور"، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - kopiko السبت 09 فبراير 2019 - 12:57
الله المستعان.اللهم قوي ايمانهم و جازيهم خير الجزاء
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26
2 - mol chekara السبت 09 فبراير 2019 - 12:57
هؤلاء المشركون أشد عداء ا للإسلام، لكن الإعلام يصورهم على أساس أنهم رسل السلام
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19
3 - رشيد فرنسا السبت 09 فبراير 2019 - 12:57
لا حول ولا قوة الا بالله والله انه لا خبر يحزن القلب ويدمي العين اين عزة الاسلام والمسلمين والله لم اكتب هذا التعليق حبا فالتعليق بل لعجزي عن نصرة مسلم او مسلمة حسبنا الله ونعم الوكيل
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21
4 - fouad السبت 09 فبراير 2019 - 13:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، نعم وسنرى المزيد في ظل كسل المسؤولين المسلمين، وسنسمع يوما هذا في بلداننا
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14
5 - المقاطعة السبت 09 فبراير 2019 - 13:03
المقاطعة ثقافة .
مقاطعة منتوجات الصينية . في بقاع أرض المسلمين . وربما حتى الغرب وعلى رأسهم أمريكا. لحساسيتهم مع إقتصاد الصين وسياستها كذالك .
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12
6 - bouthirit السبت 09 فبراير 2019 - 13:05
بالله رجاء لمن يحسن الإنجليزية واللغات الأجنبية نشر المحتوى في you tube و face book من اجل التعريف بالقضية التي تتعارض مع ميتاق الأمم المتحدة .فالله وحده قادر على أن يجازيه عن عمله .
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11
7 - Mounir السبت 09 فبراير 2019 - 13:13
اوروبا تدافع عن الاوروبيين، امريكا تدافع عن الامريكيين، اسرائيل تدافع عن اليهود، الفاتيكان يدافع عن المسيحيين، اما المسلمون فليس هناك من يدافع عنهم ولعل المجازر التي تعرضوا لها في ميانمار خير دليل على ذلك فبإستثناء أردوغان وحكومات ماليزيا واندونيسيا مثلا فكل الحكام المسلمون التزموا الصمت والتهرب.
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7
8 - المامون السبت 09 فبراير 2019 - 13:25
لازم التدخل الخارجي
السلام عليكم ورحمة الله
إنهم أخوة لنا لازم تدخل الدول العربية المسلمة لنصرة اخونا في الصين وضمان حقوقهم والضغط على الحكومة الدكتاتورية الصينية التي تدعي الحرية والعدالة. وحسبنا الله ونعمة الوكيل.
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2
9 - Lazaret السبت 09 فبراير 2019 - 13:26
حتى الصينيين همجيون و متوحشون وتاريخهم يشهد على ذلك، ولا يحسن التعامل معهم إلى اليابانيون الذين رودوهم كما يحكي التاريخ.
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2
10 - وا إسلاماه!!! السبت 09 فبراير 2019 - 13:26
" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"
اللهم كن لهم عونا ونصيرا
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4
11 - ماجد واويزغت السبت 09 فبراير 2019 - 13:34
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر اللهم أهلك الظالمين بالظالمين
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