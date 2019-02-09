24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جليلة التلمسي تواجه مرميد
- حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة
- صلاح نيازي في بيت ياسين
- قادة أحزاب يطالبون بوتفليقة بالترشح للانتخابات
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
"تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)
"بليد رانر 2049" .. هكذا ترسم أفلام الخيال العلمي معالم المستقبل (5.00)
"رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاب مغربي متابع بـ"إهانة المملكة" (5.00)
- بنكيران: لم أساند ماء العينين بـ"الرومي".. والملكية البرلمانية خطر - (103)
- عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة - (98)
- البراهمة: المغرب أخطأَ مع فنزويلا .. ونزاع الصحراء بيد الأمم المتحدة - (78)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (67)
- العثماني: المملكة محسودة .. المغاربة مدعوّون إلى الاعتزاز بالوطن - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المسلمون يُجبَرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول في الصين
قال سكان من أقلية الأويغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) أقصى غربي الصين، إنهم مجبرون على تناول لحم الخنزير وشرب الخمر، خلال عطلة العام القمري الجديد (عام الخنزير) في البلاد.
وأوضح صينيون مسلمون في المنطقة التي تشهد أعمال عنف من حين لآخر، أن "دعوات وجهت إليهم لتناول عشاء رأس السنة الصينية، حيث يقدم لحم الخنزير والكحول"، وفقا لتقرير بثته إذاعة "آسيا الحرة"، ونقلته أيضا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشاروا إلى "تهديد من مسؤولين صينيين بإرسالهم إلى معسكرات إعادة التثقيف، إذا رفضوا المشاركة"، حسب المصدر نفسه.
وأظهرت الصور التي أرسلت إلى الراديو مسؤولا صينيا في مدينة "يينينغ"، بالإقليم يزور أسرا مسلمة، ويوزع لحم الخنزير، الأسبوع الماضي، عشية الاحتفال بالعام لجديد.
كما أجبر المسؤولون، السكان المحليين، في ولاية تركستان الشرقية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، على عرض زخارف رأس السنة الصينية الجديدة، مثل الفوانيس الحمراء، خارج منازلهم.
ويعد تناول لحم الخنزير وشرب الكحول محرما في الديانة الإسلامية، فيما لا يحتفل المسلمون عادة بالسنة الصينية الجديدة.
وقال أحد السكان، لم يكشف عن اسمه، لراديو "آسيا الحرة"، إنه لم يسبق له قط أن تناول لحم الخنزير.
وأضاف أنه "ابتداء من العام الماضي، اضطر بعض الناس إلى تناوله ليثبتوا اندماجهم في الثقافة الصينية ويتجنبوا العقوبات".
بينما قالت امرأة مسلمة من الأويغور، "إذا لم نعلق الفوانيس الحمراء خارج بيوتنا أيام الاحتفالات، فإنهم يقولون إننا بوجهين، ويرسلوننا إلى معسكرات إعادة التثقيف".
وأكدت أن "المسؤولين بدأوا في توصيل لحم الخنزير إلى أسر مسلمة".
ونقلت "ديلي ميل"، عن المتحدث باسم مجموعة الأويغور في المنفى "ديلكسات راكسيت"، قوله إنهم "تلقوا تقارير مماثلة".
وأضاف راكسيت، "وفقا لمعلوماتنا، فإن الحكومة الصينية تصعد من حملتها ليتخلى الأويغور عن تقاليدهم الإسلامية، وإجبارهم على الاندماج في الثقافة الصينية، وعلى الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة".
وتابع: "كما أنهم يجبرون الأويغور على شرب الكحول، حتى يثبتوا تخليهم عن معتقداتهم الدينية، ولا يستهتروا بالثقافة الصينية التقليدية".
وفي غشت، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية الأويغور في معسكرات سرية بـ"تركستان الشرقية".
ومنذ 1949، تسيطر بكين على "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من "الأويغور"، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
مقاطعة منتوجات الصينية . في بقاع أرض المسلمين . وربما حتى الغرب وعلى رأسهم أمريكا. لحساسيتهم مع إقتصاد الصين وسياستها كذالك .
السلام عليكم ورحمة الله
إنهم أخوة لنا لازم تدخل الدول العربية المسلمة لنصرة اخونا في الصين وضمان حقوقهم والضغط على الحكومة الدكتاتورية الصينية التي تدعي الحرية والعدالة. وحسبنا الله ونعمة الوكيل.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا