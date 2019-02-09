في رسالة إلى محبيه .. كاظم الساهر يوضح أسباب تغيير لقبه

هسبريس - متابعة

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، تسجيلا صوتيا وضّح فيه حيثيات تغيير لقبه، مشددا على انتمائه إلى "وادي الرافدين" رغم ذلك.

والخميس، وافقت وزارة الداخلية في بغداد على طلب تقدم به الفنان العراقي لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من "السامرائي" إلى "الساهر".

وقال الساهر في التسجيل الصوتي الذي نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "في القيد العام، اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي أوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر".

ولفت إلى أن "أي عدم تطابق في الأسماء يعني إشكالا كبيرا (..) ولنحو عام، توقفت معاملاتي الرسمية في الخارج بسبب عدم تطابق الأسماء".

وتابع: "ومع أني طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر، إلا أن ذلك لم يكف".

وأكمل: "اتصلت بالمحامي وطلبت نصيحة قانونية، وكان الحلّ إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم، فقط حبرا على الورق"، مشيرا أنّ "لقب الساهر أحمله كنية للشهرة لأكثر من ثلاثين عاما".

وفي تأكيده على قوة انتمائه إلى منشئه ومسقط رأسه، قال الساهر: "لا أقصد أيّ إساءة ولا أنسى من أين أتيت؛ وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية".

وأردف: "كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق".

وقدم الساهر اعتذاره "في حال لو تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص".

وولد الساهر في 12شتنبر 1957 بالموصل شمالي العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ويعرف عنه تلحينه لمعظم أغانيه بنفسه باستثناء البعض منها.