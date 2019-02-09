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الرئيسية | منوعات | نمر يقتل زوجة المستقبل في أول لقاء بينهما فى حديقة حيوان بلندن

نمر يقتل زوجة المستقبل في أول لقاء بينهما فى حديقة حيوان بلندن

نمر يقتل زوجة المستقبل في أول لقاء بينهما فى حديقة حيوان بلندن
هسبريس - د .ب .أ
السبت 09 فبراير 2019 - 16:04

قتل أحد نمور سوماطرة من الذكور أمس الجمعة زوجة المستقبل بعد دقائق معدودة من وضعهما معا للمرة الأولى في حظيرة واحدة بحديقة حيوان لندن.

وذكرت الحديقة في بيان: "اليوم في حديقة حيوان " زد إس إل" بلندن، فقدنا أنثى النمر من سومطرة محبوبتنا ميلاتي".

وأوضحت أن النمر الجديد الذي يدعى "عاصم" ظل في حظيرة مجاورة منذ وصوله إلى حديقة الحيوان قبل عشرة أيام، بهدف تحقيق التآلف بينهما.

ووفقا للحديقة، كان النمران حذرين في البداية لكن وجودهما سويا صباح الجمعة "تطور بشكل سريع إلى اشتباك أكثر عدوانية".

وحاول حراس الحديقة تشتيت انتباه الحيوانين المتصارعين، لكن مع تمكنهم من إبعاد النمر عاصم في حظيرة منفصلة، كانت ميلاتي قد فارقت الحياة بالفعل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - احمد السبت 09 فبراير 2019 - 16:15
من عدل الرب بخلقه انه يبعث حتي الحيوانات يوم القيامة ليقتص المقتول من القاتل.

سبحانك يارب ما اعظمك وما أجلك.
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10
2 - hhhhhhhh السبت 09 فبراير 2019 - 16:18
نهار الأول يموت المش هدا طبق المتل المغريبي
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8
3 - عبدالسلام العتابي السبت 09 فبراير 2019 - 16:29
يقول المثل الشعبي : النهار الأول يموت المش .... ولكن هنا النمرة طلعات للنمر
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0
4 - عدنان ي السبت 09 فبراير 2019 - 16:39
بقات فيا مسكينة . مابومباتش . في لبلاصة صفاها ليها . في الحقيقة لي ايتلامو هوما عمال الحديقة . ماخادوش الاحتياطات اللازمة . لكن السئال المحير . هو علاش هاداك نمر قتل الخطيبة ديالو من نهار الاول . واخا ماتفاهموش مكانش اوصل بيه الحد لهاد المستوى.المرجو النشر
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-2
5 - ههه للمزحة فقط السبت 09 فبراير 2019 - 16:47
اكيد قالت ليه النمرة يا انا يا امك هههه
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0
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