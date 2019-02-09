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كُتّاب وآراء
نمر يقتل زوجة المستقبل في أول لقاء بينهما فى حديقة حيوان بلندن
قتل أحد نمور سوماطرة من الذكور أمس الجمعة زوجة المستقبل بعد دقائق معدودة من وضعهما معا للمرة الأولى في حظيرة واحدة بحديقة حيوان لندن.
وذكرت الحديقة في بيان: "اليوم في حديقة حيوان " زد إس إل" بلندن، فقدنا أنثى النمر من سومطرة محبوبتنا ميلاتي".
وأوضحت أن النمر الجديد الذي يدعى "عاصم" ظل في حظيرة مجاورة منذ وصوله إلى حديقة الحيوان قبل عشرة أيام، بهدف تحقيق التآلف بينهما.
ووفقا للحديقة، كان النمران حذرين في البداية لكن وجودهما سويا صباح الجمعة "تطور بشكل سريع إلى اشتباك أكثر عدوانية".
وحاول حراس الحديقة تشتيت انتباه الحيوانين المتصارعين، لكن مع تمكنهم من إبعاد النمر عاصم في حظيرة منفصلة، كانت ميلاتي قد فارقت الحياة بالفعل.
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تعليقات الزوّار (5)
سبحانك يارب ما اعظمك وما أجلك.