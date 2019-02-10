السجن 8 أعوام ضد شخص ابتلع ماسة بنيّة السرقة

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة في مدينة مارماريس التركية، على ساحل بحر إيجه، بالسجن ثمانية أعوام وتسعة أشهر ضد سائح إيرلندي ابتلع خاتما مرصعا بماسة في محاولة لسرقتها، وفقا لصحيفة "حرييت".

وقع الحادث عندما دخل السائح، البالغ من العمر 55 عاما، متجر مجوهرات وطلب رؤية عدة خواتم؛ وأخفى أحدها في النهاية وسط راحة يديه ثم ابتعله، لكن المستخدمين تفطنوا لما جرى واحتجزوه.

ونقلت الشرطة السائح إلى المستشفى، حيث تحققت من وجود الخاتم، بالماسة التي قيمتها 40 ألف دولار، في معدته. وبعد 48 ساعة وافق الإيرلندي على تدخل طبي تمت من خلال استعادة الخاتم.

وقضت المحكمة بالسجن ثمانية أعوام وتسعة أشهر بتهمة "السرقة العمد"، لكن محامي الدفاع طعن في الحكم الصادر عن القضاء التركي، راغبا في خوض المعركة القانونية الاستئنافية.