خرائط غوغل تسقط شاحنة إندونيسي من منحدر عالٍ

هسبريس - د.ب.أ

هوى سائق إندونيسي بشاحنته من على منحدر ليسقط في نهر، وذلك بعد أن فعل فقط مثل كثيرين واستعان بخرائط غوغل عبر الإنترنت لمعرفة الطريق.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الأحد أن السائق أجوس تري بامونكاس لم يكن متأكدا من طريق الوصول إلى قرية في بالي لإفراغ حمولة الحجر التي كان ينقلها في شاحنته من منطقة بانيوانجي في جاوة الشرقية، ولكن لسوء الحظ، قاده التطبيق إلى طريق انتهى بسقوط حافلته من على منحدر في نهر ووس بالقرب من قرية بانجار جيلوجور في بلدة يوبود.

وأفاد كيتوت سومارديكا، المسؤول في قرية جيلوجور، بأن السائق أجوس سار في طريق مخصص فقط للدراجات البخارية.

ونقل موقع "كومباس دوت كوم" عن المسؤول القول إنه "عندما وصل (السائق) إلى جسر، فكر في الدوران للخلف ، ولكن نظرا لأن الطريق لم يكن يزيد في العرض على 3 أمتار ، لم يتمكن السائق من الدوران".

وأكمل أجوس الطريق حتى وصل به إلى طريق تالف متعرج، حيث سقطت الحافلة في النهر.

وساعد المارة في إنقاذ السائق عبر اختراق أشجار الخيزران في الموقع. وأصيب السائق (23 عاما) بكدمات ورضوض، ولكن الأمر لم يتطلب بقاءه في المستشفى.