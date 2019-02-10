24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:14
|13:47
|16:43
|19:10
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق طبي مغربي يجري عمليتين لقسطرة القلب
- شاعر افريقي يُرْبكُ لجنةَ التحكيم بمسابقة أمير الشعراء!
- السجل الاجتماعي الموحد.. حتى لا ننسى الإعاقة والفقر
- كيلومتران مربّعان فقط عند "داعش" في سوريا
- روسيا تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر
مع "الكاتب الأجرب" .. هكذا يحب ابن رشد استقبال "مرضاه الأدباء" (5.00)
الدار البيضاء تنهي "جدل النظافة" باختيار شركتين لتقديم أفضل خدمة (5.00)
- رسالة إلى بنكيران بعد المعاش .. الإفراط في اللّغو يفضي إلى الإساءة - (142)
- بيرو: المملكة تحتاج ذكاء مغاربة العالم لرفع تحدي التنميّة بالوطن الأمّ - (71)
- شيعة مغاربة يدعمون الرباط في "أزمتها الصامتة" مع العربية السعودية - (67)
- بوتفليقة يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر - (54)
- غضب الملك يطيح بوالي جهة الدار البيضاء سطات - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خرائط غوغل تسقط شاحنة إندونيسي من منحدر عالٍ
هوى سائق إندونيسي بشاحنته من على منحدر ليسقط في نهر، وذلك بعد أن فعل فقط مثل كثيرين واستعان بخرائط غوغل عبر الإنترنت لمعرفة الطريق.
وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الأحد أن السائق أجوس تري بامونكاس لم يكن متأكدا من طريق الوصول إلى قرية في بالي لإفراغ حمولة الحجر التي كان ينقلها في شاحنته من منطقة بانيوانجي في جاوة الشرقية، ولكن لسوء الحظ، قاده التطبيق إلى طريق انتهى بسقوط حافلته من على منحدر في نهر ووس بالقرب من قرية بانجار جيلوجور في بلدة يوبود.
وأفاد كيتوت سومارديكا، المسؤول في قرية جيلوجور، بأن السائق أجوس سار في طريق مخصص فقط للدراجات البخارية.
ونقل موقع "كومباس دوت كوم" عن المسؤول القول إنه "عندما وصل (السائق) إلى جسر، فكر في الدوران للخلف ، ولكن نظرا لأن الطريق لم يكن يزيد في العرض على 3 أمتار ، لم يتمكن السائق من الدوران".
وأكمل أجوس الطريق حتى وصل به إلى طريق تالف متعرج، حيث سقطت الحافلة في النهر.
وساعد المارة في إنقاذ السائق عبر اختراق أشجار الخيزران في الموقع. وأصيب السائق (23 عاما) بكدمات ورضوض، ولكن الأمر لم يتطلب بقاءه في المستشفى.