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الرئيسية | منوعات | رجل يقتحم محل ملابس لمهاجمة "دمية" باراك أوباما!

رجل يقتحم محل ملابس لمهاجمة "دمية" باراك أوباما!

رجل يقتحم محل ملابس لمهاجمة "دمية" باراك أوباما!
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:55

قام رجل أمريكي يدعى ريويل ألتوناغا باقتحام أحد محلات الملابس بمدينة نيويورك، إذ قام بكسر الزجاج الخارجي للمحل لكي يتهجم على "دمية" باراك أوباما الذي كان بالداخل.

وقامت الشرطة بالقبض على الرجل، البالغ من العمر 41 عامًا، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وهو يستخدم كتلة من الطوب لتحطيم نافذة متجر رومان ديبوت.

وكما يبدو في الفيديو، فقد كان الرجل يتجول أمام المتجر، وفجأة رأى "منيكان" رئيس أمريكا السابق، باراك أوباما، في ساحة نافذة العرض. وقد حاول في البداية كسر الزجاج باستخدام قدميه، وعندما فشل أخذ يبحث عن أي شيء حوله ليحطم به الزجاج، وبعد ذلك عثر على كتلة من الطوب استعان بها لكسر الزجاج والتهجم على "المنيكان".

جدير بالذكر أن هذا المتجر يعرض 18 "منيكان" مشابه للمشاهير، بما في ذلك دونالد ترامب، الذي كان يقف بجوار أوباما في نافذة العرض.

وتم اتهام ريويل ألتوناغا بالفساد الجنائي وتحطيم المنشآت والممتلكات العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Munir الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:13
خبر قديم 17 يوم هاذي باش داز
الله يرحم الوالدين صلحوا لينا تطبيق حالة الطقس راه دائما متأخر بيوم أنا من مدينة مكناس و فاش تانشوف الحالة الجوية عندكم بحال دابا يوم الثلاثاء تايعطيني حالة يوم الإثنين
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