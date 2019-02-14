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الرئيسية | منوعات | أب أطعم طفله الرضيع صلصة حارة دون قصد..انظر ماذا حدث له!

أب أطعم طفله الرضيع صلصة حارة دون قصد..انظر ماذا حدث له!

أب أطعم طفله الرضيع صلصة حارة دون قصد..انظر ماذا حدث له!
هسبريس - متابعة
الخميس 14 فبراير 2019 - 18:48

قام الأب بول داوسون، البالغ من العمر 39 عامًا، بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه مازحًا إنه قام بإعطاء طفله الرضيع صلصة حارة دون قصد عن طريق وضع إصبعه على فمه.

وحسبما ذكر الوالد عبر المنشور فقد كان يحاول تهدئه الطفل عن طريق وضع إصبعه على فمه، ولكنه نسي أن إصبعه كان ملطخا بالصلصة الحارة، لأنه تناول طعامًا حارًا قبل القيام بذلك.

ونشر الوالد رد فعل الطفل بعد تذوقه الصلصة الحارة عبر صورة على "فيسبوك"، واصفا الأمر بأنه "مضحك للغاية"، ولكنه لم يكن يعلم أن الأمر سينقلب ضده!

تبين لاحقًا أن أحدًا ما قام بالإبلاغ عن هذا المنشور، باعتباره مُسيئا لمعاملة الأطفال، ما أدى إلى تدخل الشرطة في الأمر.

بعد بضعة أيام، فوجئ الأب بحضور أفراد من الشرطة إلى منزله ليسألوه عما إذا كان أطعم الطفل صلصة حارة بالفعل. انزعج الأب بشدة من هذا الأمر، إذ كان الموضوع مجرد مزحة، ولم يكن متعمدًا إيذاء طفله الرضيع على الإطلاق.

كما أعرب بول عن استيائه من إبلاغ أحدهم عن منشوره على "فيسبوك"، وأضاف أن أفراد الشرطة غادروا منزله بعدما قرؤوا المنشور وأدركوا أن التصرف لم يكن عن عمد.

لم يلق داوسون اللوم على أفراد الشرطة الذين طرقوا باب منزله، ولكنه قال إنه كان من المفترض التحقق من منشوره على "فيسبوك" قبل اتهامه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود الخميس 14 فبراير 2019 - 20:09
يحكى ان امرأة متزوجة ذهبت لعراف تشكو زوجها بعدم عنايتها به طلب منها إحضار جواربه في (ميكا) فعلا احضرتهم فتح الميكا و اذا بعبق كريه يفوح منهم قال لها شمي زوجك لم يعتني حتى بنفسه و بالأخرى ان يعتني بك .هذا الرجل خرب و شوه جلده بالوشم كيف له ان لا يتلاعب بءبنه .
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