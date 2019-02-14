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كُتّاب وآراء
في عيد الحب بالمغرب .. الملك ليتيثيا ترتدي البذلة التي قبِلت بها الزواج من العاهل الإسباني
تزامنا مع عيد الحب، ارتدت الملكة ليتيثيا، ملكة إسبانيا، اليوم في المغرب، البذلة نفسها التي كانت قد ارتدتها قبل 14 عاما عندما طلب منها العاهل الإسباني فيليبي السادس الزواج، بينما كان ما يزال ولي العهد، في السادس من نوفمبر 2003.
وحضرت الملكة ليتيثيا، اليوم، فعالية في الرباط، ثم أخرى في مدينة سلا، مرتدية بذلة بيضاء من دار "أرماني" عبارة عن سترة بيضاء وسروال من اللون نفسه طويل وفضفاض، مع حذاء أبيض أيضا.
وخلال زيارتها إلى ضريح محمد الخامس، حيث يوجد قبرا جد ووالد العاهل المغربي محمد السادس، ارتدت الملكة ليتيثيا حجابا أبيض.
ورافقت الملكة ليتيثيا قرينها فيليبي السادس إلى الضريح الذي خلعا فيه حذائيهما قبل دخوله.
ووضع ملكا إسبانيا إكليلا من الزهور في الضريح، قبل أن تزور الملكة ليتيثيا مدرسة "الفرصة الثانية" للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة سلا.