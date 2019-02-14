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الرئيسية | منوعات | في عيد الحب بالمغرب .. الملك ليتيثيا ترتدي البذلة التي قبِلت بها الزواج من العاهل الإسباني

في عيد الحب بالمغرب .. الملك ليتيثيا ترتدي البذلة التي قبِلت بها الزواج من العاهل الإسباني

في عيد الحب بالمغرب .. الملك ليتيثيا ترتدي البذلة التي قبِلت بها الزواج من العاهل الإسباني
هسبريس - إفي
الخميس 14 فبراير 2019 - 16:16

تزامنا مع عيد الحب، ارتدت الملكة ليتيثيا، ملكة إسبانيا، اليوم في المغرب، البذلة نفسها التي كانت قد ارتدتها قبل 14 عاما عندما طلب منها العاهل الإسباني فيليبي السادس الزواج، بينما كان ما يزال ولي العهد، في السادس من نوفمبر 2003.

وحضرت الملكة ليتيثيا، اليوم، فعالية في الرباط، ثم أخرى في مدينة سلا، مرتدية بذلة بيضاء من دار "أرماني" عبارة عن سترة بيضاء وسروال من اللون نفسه طويل وفضفاض، مع حذاء أبيض أيضا.

وخلال زيارتها إلى ضريح محمد الخامس، حيث يوجد قبرا جد ووالد العاهل المغربي محمد السادس، ارتدت الملكة ليتيثيا حجابا أبيض.

ورافقت الملكة ليتيثيا قرينها فيليبي السادس إلى الضريح الذي خلعا فيه حذائيهما قبل دخوله.

ووضع ملكا إسبانيا إكليلا من الزهور في الضريح، قبل أن تزور الملكة ليتيثيا مدرسة "الفرصة الثانية" للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة سلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مجنون ليلى المغربي الخميس 14 فبراير 2019 - 17:15
التفاهم هو الحب وعدم التفاهم هو الكره. بعيدا عن اللباس والمساحيق والروائح وغيرها.
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2 - مغربي الخميس 14 فبراير 2019 - 18:33
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و النكران الذات و على السائر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار المغاربة الاحرار فخورين ومعتزين بالزيارة ملك إسبانيا و ملكة إسبانيا إلى المغرب التي هي تشكل ضربة من عيار الثقيل للأعداء بحيث تفتح المجال لتوطيد العلاقات بين الشعبين المغربي و إسباني بعدة المجالات مع آفاق واعدة مستقبلا وفق المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار.
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