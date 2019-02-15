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الرئيسية | منوعات | أمريكية تتزوج من دمية زومبي

أمريكية تتزوج من دمية زومبي

أمريكية تتزوج من دمية زومبي
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 فبراير 2019 - 02:34

قامت فيليسيتي كاديتش، فتاه أمريكية تبلغ من العمر 20 عامًا، بالزواج من دميتها المفضلة، كيلي روسي، التي تتخذ شكل الزومبي.

وأقامت الفتاه بالفعل حفل زفافها في بلدة تيفرتون بولاية رود آيلاند، بلغت تكاليفه حوالي 500 دولار، واشترت الفتاه فستان زفاف لها وبذلة للدمية كيلي، كما دعت أربعة من دمى الزومبي لحضور الحفل.

وأعربت فيليسيتي عن سعادتها قائلة إن حياتها أصبحت الآن رائعة بعد أن تزوجت من الدمية التي وصفتها بأنها "حب حياتها"، وأضافت أنها كانت تخطط لهذا الحفل منذ أربعة أعوام وكانت دائمًا تحلم بأن تقيمه بهذا الشكل المثالي.

وكان والد فيليسيتي هو من أهداها هذه الدمية عندما كانت في الـ 13 من عمرها، وقد نشأت علاقة حب بينهما حين بلغت فيليسيتى الـ 16، ونمت مشاعرهما على مر السنوات منذ تلك اللحظة.

وقالت فيليسيتى: "على الرغم من أن مظهر الدمية كيلي غير مألوف، إلا أنني أحبها بعمق ولن أغير رأيي أبدًا مهما كانت الانتقادات التي أتعرض لها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الجمعة 15 فبراير 2019 - 03:11
بسم الله الرحمن الرحيم. هذي مجنونة ملبوسة.
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