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كُتّاب وآراء
كلب ينجو بأعجوبة بعد أن طُعن في الجمجمة
تعرض كلب من فصيلة "German Shepard" لأبشع أنواع الهجوم أثناء تنزّهه مع مالكه في أحد شوارع بورتلاند، إذ فجأة قام شخص ما بطعن الكلب بالسكين في جمجمته وفرّ هاربًا.
وبعد ذلك، أسرع مالكه، وينسيل، إلى جمعية رعاية الحيوان في جنوب أفريقيا (AWSSA) على الفور، بعد أن رآه ما يزال يتنفس، وهناك تلقى الكلب العلاج الفوري.
ووفقا لجمعية AWSSA، كانت حالة الكلب حرجة للغاية وكان على وشك الموت، ولكن سرعان ما تم تخديره وإجراء الأشعة السينية على رأسه لتقييم مدى الضرر الذي أحدثه السكين.
وبعد ذلك، خضع الكلب، المعروف باسم Duke، لعملية جراحية لإزالة السكين من الجمجمة، وبالفعل نجحت العملية.
لم يعرف وينسيل سبب قيام ذلك الشخص الذي تجرد من المشاعر الإنسانية بهذا الفعل الشنيع، فربما كان يحاول سرقته أو التهجم عليه وكان الكلب يدافع عنه.