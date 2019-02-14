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الرئيسية | منوعات | رجل يستلم جائزة اليانصيب في زي غريب للغاية

رجل يستلم جائزة اليانصيب في زي غريب للغاية

رجل يستلم جائزة اليانصيب في زي غريب للغاية
هسبريس - متابعة
الخميس 14 فبراير 2019 - 20:10

فاز رجل جامايكي بجائزة اليانصيب، وأثناء استلامه للجائزة، فضل أن يبقى مجهولًا؛ إذ قام بارتداء زي شخصية فيلم Scream الشهيرة.

وقد حصل الرجل، المعروف فقط باسم "أ. كامبل"، على جائزة SuperLotto التي تبلغ قيمتها 1.17 مليون دولار، وانتظر حوالي 54 يومًا لاستلام جائزته.

وزار كامبل مقر شركة Supreme Ventures التي تدير مسابقة SuperLotto هذا الشهر، وقرر إخفاء وجه وراء قناع Ghostface الذي اشتهر في فيلم Scream، حيث كان القتلة في الفيلم يرتدونه.

وقد اشتهر الفائزون الجامايكيون باليانصيب، في الماضي، بارتدائهم أقنعة لإخفاء هويتهم والحفاظ على ثروتهم من العامة.

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