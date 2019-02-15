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الرئيسية | منوعات | رجل يعثر على ثعبان طوله 5 أقدام داخل حذائه!

رجل يعثر على ثعبان طوله 5 أقدام داخل حذائه!

رجل يعثر على ثعبان طوله 5 أقدام داخل حذائه!
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:26

فوجئ رجل هندي بوجود ثعبان يبلغ طوله 5 أقدام داخل حذائه، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بأحد رجال الإنقاذ لإخراجه.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم الثلاثاء في بلدة نيلمانغالا بولاية كارناتاكا الهندية الثعبان وهو يستقر بداخل الحذاء الأيمن الخاص بهذا الرجل.

وكما يبدو بالفيديو فإن المنقذ كان قادرًا على إزالة الثعبان من الحذاء بطريقة آمنة. وقال المنقذ إن هذا الثعبان الضخم جاء من إحدى الغابات.

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