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كُتّاب وآراء
الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل
قالت السلطات الروسية، أمس، إن سكان مدينة روسية في أرخبيل نوفايا زيمليا في القطب الشمالي سيتمتعون بحماية عسكرية لمواجهة تدفق الدببة القطبية الجائعة.
وقالت الإدارة المحلية إن مدينة بلوشيا جوبا قامت بتفعيل "نظام حالة الطوارئ" في الأسبوع الماضي، حيث توافد أكثر من 50 من الدببة القطبية على المناطق السكنية.
وأضافت الإدارة في بيان لها:" من المستحيل الهروب من الدب القطبي"، موضحة أنه "نظرا لقلة الغذاء، تحول الدببة القطبية انتباهها إلى أي مصدر محتمل للغذاء، ومن بين ذلك الإنسان".