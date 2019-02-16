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الرئيسية | منوعات | الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل

الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل

الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل
هسبريس - متابعة
السبت 16 فبراير 2019 - 16:20

قالت السلطات الروسية، أمس، إن سكان مدينة روسية في أرخبيل نوفايا زيمليا في القطب الشمالي سيتمتعون بحماية عسكرية لمواجهة تدفق الدببة القطبية الجائعة.

وقالت الإدارة المحلية إن مدينة بلوشيا جوبا قامت بتفعيل "نظام حالة الطوارئ" في الأسبوع الماضي، حيث توافد أكثر من 50 من الدببة القطبية على المناطق السكنية.

وأضافت الإدارة في بيان لها:" من المستحيل الهروب من الدب القطبي"، موضحة أنه "نظرا لقلة الغذاء، تحول الدببة القطبية انتباهها إلى أي مصدر محتمل للغذاء، ومن بين ذلك الإنسان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - NGOZ السبت 16 فبراير 2019 - 16:58
الحمد لله الدببة تهاجم السكان بسبب الجوع والجيش يتدخل لحمايتهم. وعندنا الدببة تهاجمنا رغم انها متخومة ولا احد يتدخل تحت ذريعة الصناديق الفارغة والتكافل والجتماعي والاكراهات بل الاكثر ما جادت به قريحة أحد البرلمانيين مؤخرا/ من فرج كربة مسلم فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة/ حبذا لو فرجها البرلمانيون والمستشارون بالتنازل عن راتبهم لمدة سنة ليفرجو كربة أربعون مليون مغربي.
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