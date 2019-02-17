محامي يكشف فضيحة جنسية للراحل مايكل جاكسون

هسبريس ـ مُتابعة

كشف محام أميركي عن قصة تحرش جنسي قديمة، اتهم فيها الفنان الراحل مايكل جاكسون بالاعتداء على فتاة صغيرة، ثم حاول إسكاتها لاحقا بمبالغ مالية.

وقال المحامي الأميركي فينس فينالدي إن جاكسون، الذي توفي عام 2009، دفع "مبالغ ضخمة" لضحية تحرش بها في الثمانينات، حتى لا تبوح بهذا السر لوسائل الإعلام.

وأضاف فينالدي لصحيفة "ميرور" البريطانية: "هو كان يفضل الشبان وهي كانت تتصرف وتبدو مثل الشبان عندما تحرش بها في بداية الثمانينات".

وأكد المحامي الأميركي أن المرأة التي تبلغ اليوم 50 عاما، تواصلت معه بشأن القضية، مؤكدا أنه لا يملك أي شك في أقوالها.

وقال: "لديّ نسخ من شيكات من شركة جاكسون للإنتاج، موقعة منه شخصيا، وموجهة للمرأة التي كانت تبلغ 13 عاما فقط وقت الحادثة"، مما يشير إلى أن الحادث وقع عام 1982، عندما كان عمر مايكل جاكسون 24 عاما.

وظهر عدد من الأشخاص الذين اتهموا جاكسون بالتحرش الجنسي، خلال الفيلم الوثائقي "العثور على نيفرلاند"، الذي يتحدث حول موضوع الاعتداءات الجنسية لنجم البوب الأميركي بالأطفال.

ومن ضمن الادعاءات مزاعم رجل يدعى جيمس سابفتشاك، قال إنه تلقى مبلغ مليون دولار للموافقة على إقامة حفل زفاف "تمثيلي" مع جاكسون، عندما كان بعمر 9 أعوام.