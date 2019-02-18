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كُتّاب وآراء
ومن الصداقة ما قتل.. شابة تشجع صديقها على الانتحار
Roy شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وكان يريد الانتحار ويخطط لذلك، فقام بالجلوس في شاحنته المليئة بغاز أول أوكسيد الكربون، لكنه تردد في لحظة ما، ولم يكن متأكدًا ما إن كان يجب عليه الانتحار أم لا. لذلك خرج من الشاحنة، لكن على غير المتوقع قامت صديقته Michelle Carter، البالغة من العمر 17 عامًا، بإقناعه بالانتحار، حيث أرسلت إليه الكثير من الرسائل النصية التي أقنعته بالعودة إلى الشاحنة مرة أخرى، والإقدام على الانتحار.
وقد وجد Roy ميتًا داخل الشاحنة بعد اختناقه بأول أوكسيد الكربون. وقد تم الحكم على صديقته بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة القتل غير العمد.
وقد ظلت Michelle Carter حرة حتى استئناف الحكم عليها، وقد أيدت المحكمة العليا في Massachusetts، في الأسبوع الماضي، إدانتها.