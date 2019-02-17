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كُتّاب وآراء
فورد تستدعي أكثر من 1.5 مليون شاحنة F-150 بسبب مشاكل السلامة
أعلنت شركة فورد عن استدعائها أكثر من 1.5 مليون سيارة بيك أب F-150 بسبب مشاكل في السلامة والأمان، حيث اكتشفوا أن سيارة بيك أب F-150 بها خلل يتمثل في نقل السرعة إلى أول ترس بصورة مفاجأة أثناء القيادة على سرعات مختلفة.
ويوجد هذا العيب في طرازات 2011 حتى 2013، التي تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وهو ما يمكن أن يجعل السائقين يفقدون السيطرة على سياراتهم. وقد صرحت الشركة بأنه توجد حتى الآن خمس حوادث نتيجة هذا الخلل.
وذكرت الشركة، في بيان رسمي لها، بأنها ستقوم بتحديث برنامج وحدة التحكم في ناقل الحركة لهذه السيارات.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت فورد عن استدعائها سيارة Lincoln Continental طراز 2017-2019، وسيارة Mustang وLincoln Nautilus وLincoln Navigator بسبب وجود مشكلة في قفل الأبواب.