هل توافق على شراء حذاء متسخ بسعر 870$؟

هسبريس ـ مُتابعة

من وقت إلى آخر نحنّ إلى الماضي وإلى التصاميم القديمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، كالأثاث والملابس التي تعطينا الطابع العصري، لكن من الأشياء الغريبة التي حدثت، مؤخرًا، هو إطلاق Gucci حذاء بتكلفة باهظة تبلغ 870$، رغم أنه بتصميم قديم ومظهره متسخ.

وقد وصفته Gucci بأنه صمم من المواد المستوحاة من الملابس الرياضية القديمة. وهو يعود إلى السبعينيات من حيث التصميم، بالإضافة إلى كونه متسخا، وهو ما يجعله من الأشياء الغريبة والنادرة أيضًا.

لذلك إذا كنت تحن إلى تصاميم الماضي وتريد حذاء متسخًا فيمكنك الحصول عليه من Gucci بتكلفة 870$.