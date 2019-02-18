24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- اليماني وأسعار المحروقات
- أضرار تلوث الهواء
- معهد رويشة ينثر عبق الموروث الفني في خنيفرة
- اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد
اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)
معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)
أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير (5.00)
- تبرع محسنة بمليار للمدارس يثير إعجاب نشطاء بـ"فهرية المغرب" - (133)
- بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم - (123)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (110)
- أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير - (89)
- ترامب يُقر سيادة المغرب بالصحراء .. و"الجبهة" تعيش أياماً سوداء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سجين أمريكي يقتحم سيارة لإنقاذ رضيعة محتجزة
استخدم سجين في ولاية فلوريدا مهاراته الخاصة ليقتحم سيارة متوقفة وينقذ طفلة عمرها عام واحد حُبست بداخلها، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.
وتمكن السجين، وأربعة آخرون من رفاقه المدانين بجرائم من مستوى منخفض، في مقاطعة باسكو بالقرب من تامبا في فلوريدا، من اقتحام السيارة الرياضية لإنقاذ الطفلة التي حبست بالداخل بطريق الخطأ، وفقا لقناة "كيه. إيه. بي.سي -تي.في" التابعة لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وسجلت شادو لانتري، والدة الطفلة، عملية الإنقاذ في مقطع فيديو؛ ونشرته على فيسبوك. وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الخمسة يرتدون زي السجن ويستخدمون شماعة ملابس لفتح قفل السيارة.
وقالت لانتري لقناة "دبليو.إف.تي.إس- تي.في"، التابعة أيضا لشبكة "سي.إن.إن"، إن المشكلة بدأت عندما قام والد الطفلة بتثبيت حزام الأمان لها على المقعد الخلفي وألقى المفاتيح على المقعد الأمامي؛ وعندما أغلق الباب الخلفي أدرك أن السيارة قد أغلقت بالكامل.
وكان السجناء يقومون بأعمال إصلاح في الطريق بالقرب من السيارة المتوقفة عندما هرعوا مع مرافقيهم لتقديم المساعدة، وفقا لقناة "كيه. إيه. بي.سي".
وقالت الأم لانتري، في الفيديو الذي نشرته على فيسبوك، إن العملية بالكامل استغرقت خمس دقائق، ولم تصب الطفلة بأي أذى. وأضافت :"شكرا للرب من أجل المجرمين في العالم. أحترمهم جميعا الآن"، وفق تعبيرها.