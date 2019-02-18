سجين أمريكي يقتحم سيارة لإنقاذ رضيعة محتجزة

هسبريس ـ مُتابعة

استخدم سجين في ولاية فلوريدا مهاراته الخاصة ليقتحم سيارة متوقفة وينقذ طفلة عمرها عام واحد حُبست بداخلها، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وتمكن السجين، وأربعة آخرون من رفاقه المدانين بجرائم من مستوى منخفض، في مقاطعة باسكو بالقرب من تامبا في فلوريدا، من اقتحام السيارة الرياضية لإنقاذ الطفلة التي حبست بالداخل بطريق الخطأ، وفقا لقناة "كيه. إيه. بي.سي -تي.في" التابعة لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وسجلت شادو لانتري، والدة الطفلة، عملية الإنقاذ في مقطع فيديو؛ ونشرته على فيسبوك. وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الخمسة يرتدون زي السجن ويستخدمون شماعة ملابس لفتح قفل السيارة.

وقالت لانتري لقناة "دبليو.إف.تي.إس- تي.في"، التابعة أيضا لشبكة "سي.إن.إن"، إن المشكلة بدأت عندما قام والد الطفلة بتثبيت حزام الأمان لها على المقعد الخلفي وألقى المفاتيح على المقعد الأمامي؛ وعندما أغلق الباب الخلفي أدرك أن السيارة قد أغلقت بالكامل.

وكان السجناء يقومون بأعمال إصلاح في الطريق بالقرب من السيارة المتوقفة عندما هرعوا مع مرافقيهم لتقديم المساعدة، وفقا لقناة "كيه. إيه. بي.سي".

وقالت الأم لانتري، في الفيديو الذي نشرته على فيسبوك، إن العملية بالكامل استغرقت خمس دقائق، ولم تصب الطفلة بأي أذى. وأضافت :"شكرا للرب من أجل المجرمين في العالم. أحترمهم جميعا الآن"، وفق تعبيرها.