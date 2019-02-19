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إشارة مرور تنقذ طالبا من موت محقق في تايوان

إشارة مرور تنقذ طالبا من موت محقق في تايوان
هسبريس - إفي
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 02:25

نجا طالب تايواني عمره 17 عاما من الموت بأعجوبة إثر سقوطه من الطابق الثالث عشر من مبنى، وذلك بفضل إشارة المرور التي أوقفت السيارة التي سقط عليها.

وذكرت صحيفة (ليينه) المحلية الإثنين أن الحادث وقع مساء السبت في مدينة تايبيه الجديدة، وتعاملت معه السلطات على أنه محاولة انتحار، ربما تكون بسبب ضغط أكاديمي هائل عانى منه الطالب وتسبب في إصابته باكتئاب، وفقا لما ذكرته أسرة الضحية للسلطات.

وسقط الشاب على سطح المركبة التي توقفت عند إشارة مرور، ولم تكن تظهر عليه علامات حياة حين وصل فريق طبي على متن سيارة إسعاف لإغاثته، ولكن تمت إفاقته في المستشفى وتخطى مرحلة الخطر.

وشعر سائق المركبة بالفزع حين شعر بسقوط الطالب، واتصل بالشرطة على الفور وخدمة الطوارئ وظل في حالة صدمة لبضع ساعات.

كما فوجئ الأطباء بنجاة الفتى من الموت، وقالوا إنه لم يتعرض سوى لبعض الرضوض والكسور وهمود الرئة بسبب الارتطام.

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