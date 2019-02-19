24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مشتريات "بوجو ستروين" تحقق رقما قياسيا بالمغرب (5.00)

  2. العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)

  3. الأمم المتحدة ترمي المغرب بالاعتقال التعسفي وتطلب سراح بوعشرين (5.00)

  4. الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)

  5. القلق من الفقر يساور نصف الأطفال في ألمانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بعد مرور 25 عامًا من التحقيقات تم التعرف على القاتل

بعد مرور 25 عامًا من التحقيقات تم التعرف على القاتل

بعد مرور 25 عامًا من التحقيقات تم التعرف على القاتل
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:02

بفضل نوع جديد من الاختبارات الجينية تم حل قضية مر عليها ما يقارب 25 عامًا، وتتعلق بالعثور على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا مقتولة بطريقة وحشية في حمام غرفة النوم.

وقد تم القبض، يوم الجمعة، على رجل يعمل ممرضا في Auburn بولاية Maine، ويبلغ من العمر 44 عامًا، بتهمة الاشتباه في قتل Sophie Sergie عام 1993. ووفقًا لشرطة ألاسكا، فقد تبين أن الضحية تعرضت لاعتداء جنسي، وطعنت عدة مرات، وتم إطلاق النار على رأسها. وقد كان المشتبه به، الذي يدعى Steven Downs ، وقت الاعتداء على Sophie Sergie وقتلها، يبلغ من العمر 18 عامًا. وعند القبض عليه لم يعط أي دافع لقتلها، وليس من الواضح إن كان كل من Sophie Sergie و Steven Downs يعرفان بعضهما من قبل أم لا.

ومنذ أكثر من 20 عامًا لم يتعرف على القاتل، حتى قدم المحققون حمض DNA من مسرح الجريمة إلى مختبر يقع مقره في Virginia لمعرفة المشتبه بقتل Sophie Sergie باستخدام تقنية واختبار الأنساب الجيني. وتقوم هذه التقنية بتحديد العلاقات بين الأشخاص. وقد تم اكتشاف أن Steven Downs هو من قام بالاعتداء جنسيا على الضحية قبل قتلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.