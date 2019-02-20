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الرئيسية | منوعات | "تويز آر أص" تعلن إفلاسها وتصفي جميع متاجرها في الولايات المتحدة

"تويز آر أص" تعلن إفلاسها وتصفي جميع متاجرها في الولايات المتحدة

"تويز آر أص" تعلن إفلاسها وتصفي جميع متاجرها في الولايات المتحدة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 06:48

من المرجح أن يودع ملايين الأمريكيين متاجر "تويز آر أص" في المستقبل القريب، بعدما قاموا بزيارتها وشراء الألعاب منها وهم أطفال.

ففي شهر شتنبر أعلنت مجموعة متاجر "تويز آر أص" إفلاسها بسبب حجم الديون عليها، والذي بلغ 5 مليارات دولار.

جدير بالذكر أنه في يناير تم إعلان إغلاق حوالي 180 فرعا من فروع "تويز آر أص"؛ لكن وفقًا لمصادر موثوقة ستتم تصفية جميع متاجرها في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما قالته صحيفة Wall Street فإن قرار تصفية جميع متاجر "تويز آر أص" في الولايات المتحدة جاء في جلسة إفلاس في Virginia في هذا الأسبوع.

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