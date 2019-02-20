24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معضلة لغات التدريس بالمغرب .. الفرنسية مفتاح نجاح الاقتصاد
- هل الفقر لنا لا لغيرنا؟
- نقل مُباريات البطولة الوطنية يَضع "مشروع الڤار" أمام معيقات تقنية
- محنة حمزة مع السرطان
- الصندوق الكويتي للتنمية
مصدر قضائي يُعَدِّد نواقص تقرير فريق أممي حول اعتقال بوعشرين (5.00)
- عيوش: بنكيران يكذب على الشعب .. ولغة المغاربة هي الدارجة - (98)
- حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين - (87)
- تقديرات "الذهب الأسود" في المغرب ترتفع إلى 15 مليون متر مكعب - (69)
- معضلة لغات التدريس بالمغرب .. الفرنسية مفتاح نجاح الاقتصاد - (63)
- "حملة المقاطعة" المغربية تخفض مبيعات وأرباح "دانون" الدولية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاهد..أب يعاقب ابنه ويجعله يمشي إلى المدرسة تحت المطر بجانب شاحنته
التنمر من أشهر العادات السيئة التي تحدث، خاصة بين الأطفال في المدارس. ومن الصعب أن يكون طفلك من يقوم بإيذاء زملائه ومضايقتهم في المدرسة.
اكتشف أب يدعى Bryan Thornhill مؤخرًا أن ابنه كان يقوم بمضايقة زملائه في المدرسة، وفي الواقع لا يفضل أحد أن يكون هذا سلوك ابنه؛ لذلك قرر معاقبته حتى يتحسن سلوكه.
بسبب سلوكه السيئ تجاه الطلاب الآخرين تم طرد التلميذ من حافلة المدرسة لمدة ثلاثة أيام، ونتيجة لذلك قرر والده معاقبة ابنه البالغ من العمر 10 سنوات بأن يذهب ماشيًا على قدميه إلى المدرسة في المطر وهو يسير بجانبه شاحنته؛ وقام بتصوير مقطع "فيديو" له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن هذه هي الطريقة صحية لمعاقبة ابنه.
برأيك هل ما قام به والد هذا الطفل عقاب جيد أم أنه التنمر نفسه؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
في هذا السن الحوار مع الوعد بالمكافأة يكون أبلغ او الحرمان المؤقت من شيء يحبه الطفل.
التشهير بعقوبة طفل في العاشرة لا يمكن أن تؤتي اكلها ،ولا أن تصلح غياب الحوار الذي يكون سببا مباشرا في ظاهرة تنمر اطفالنا.