شاهد..أب يعاقب ابنه ويجعله يمشي إلى المدرسة تحت المطر بجانب شاحنته

هسبريس ـ مُتابعة

التنمر من أشهر العادات السيئة التي تحدث، خاصة بين الأطفال في المدارس. ومن الصعب أن يكون طفلك من يقوم بإيذاء زملائه ومضايقتهم في المدرسة.

اكتشف أب يدعى Bryan Thornhill مؤخرًا أن ابنه كان يقوم بمضايقة زملائه في المدرسة، وفي الواقع لا يفضل أحد أن يكون هذا سلوك ابنه؛ لذلك قرر معاقبته حتى يتحسن سلوكه.

بسبب سلوكه السيئ تجاه الطلاب الآخرين تم طرد التلميذ من حافلة المدرسة لمدة ثلاثة أيام، ونتيجة لذلك قرر والده معاقبة ابنه البالغ من العمر 10 سنوات بأن يذهب ماشيًا على قدميه إلى المدرسة في المطر وهو يسير بجانبه شاحنته؛ وقام بتصوير مقطع "فيديو" له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن هذه هي الطريقة صحية لمعاقبة ابنه.

برأيك هل ما قام به والد هذا الطفل عقاب جيد أم أنه التنمر نفسه؟