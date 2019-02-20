24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر (5.00)

  2. هيئات حقوقية ترفض معاكسة الدستور بـ"حل جذور" (5.00)

  3. تنصيب محمد يعقوبي واليا وعاملا على عمالة الرباط (5.00)

  4. الأمن الفرنسي يقتل رجلا بالرصاص بعد حادثة طعن (5.00)

  5. مصدر قضائي يُعَدِّد نواقص تقرير فريق أممي حول اعتقال بوعشرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | شاهد..أب يعاقب ابنه ويجعله يمشي إلى المدرسة تحت المطر بجانب شاحنته

شاهد..أب يعاقب ابنه ويجعله يمشي إلى المدرسة تحت المطر بجانب شاحنته

شاهد..أب يعاقب ابنه ويجعله يمشي إلى المدرسة تحت المطر بجانب شاحنته
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:59

التنمر من أشهر العادات السيئة التي تحدث، خاصة بين الأطفال في المدارس. ومن الصعب أن يكون طفلك من يقوم بإيذاء زملائه ومضايقتهم في المدرسة.

اكتشف أب يدعى Bryan Thornhill مؤخرًا أن ابنه كان يقوم بمضايقة زملائه في المدرسة، وفي الواقع لا يفضل أحد أن يكون هذا سلوك ابنه؛ لذلك قرر معاقبته حتى يتحسن سلوكه.

بسبب سلوكه السيئ تجاه الطلاب الآخرين تم طرد التلميذ من حافلة المدرسة لمدة ثلاثة أيام، ونتيجة لذلك قرر والده معاقبة ابنه البالغ من العمر 10 سنوات بأن يذهب ماشيًا على قدميه إلى المدرسة في المطر وهو يسير بجانبه شاحنته؛ وقام بتصوير مقطع "فيديو" له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن هذه هي الطريقة صحية لمعاقبة ابنه.

برأيك هل ما قام به والد هذا الطفل عقاب جيد أم أنه التنمر نفسه؟

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - جمال السعيدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:15
سلوك لا يجدي نفعا بل بالعكس سيطرته هذا الطفل في والده، كان عليه بالأحرى ان يذكره من سلوكه بطريقة تربوية والا بإعادة بناء شخصية الأب مطلوبة له من جديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - جواد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:19
تقويم السلوك و تهذيبه لا يكون بهذه الطريقة، فهذه الطريقة وخاصة تصويره و وضعه على مواقع التواصل الاجتماعية قد يزيد من عنفه و قد يخلق هذا الفعل، الذي قام به الأب، أزمة لدى الطفل. خير طريقة هو الكلام ثم الكلام و الكلام. بالكلمات تحل كل المشاكل... طبعا ان تكون كلمات هادفة مرفقة ببعض العبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الشادلي محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:25
ما قاب به هذا الشخص لمعاقبة إبنه لا علاقة له بالاصلاح بل يمكن ادخاله في اطار تنمر مضاد قد يفضي إلى مضاعفات في سلوك الطفل.
في هذا السن الحوار مع الوعد بالمكافأة يكون أبلغ او الحرمان المؤقت من شيء يحبه الطفل.
التشهير بعقوبة طفل في العاشرة لا يمكن أن تؤتي اكلها ،ولا أن تصلح غياب الحوار الذي يكون سببا مباشرا في ظاهرة تنمر اطفالنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.