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كُتّاب وآراء
شخص يهب الحياة مرة أخرى لامرأة بعد موته
Jennifer Jones امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، تم تشخيص حالتها منذ 11 عامًا بأن لديها تليفا كيسيا، وهو مرض وراثي يسبب تراكمًا كثيفًا ولزجًا من المخاط على الرئتين والبنكرياس وأعضاء أخرى، ويجعل التنفس أصعب مع مرور الوقت.
انخفضت وظيفة الرئة لدى Jennifer Jones بشكل كبير، إذ انخفضت إلى 10.8% في شهر أكتوبر الماضي، ولحسن لحظ كانت حالة Jennifer Jones مرشحة لزراعة رئة، وبالفعل وجدت متبرعا لها بالرئة، وخضعت لعملية جراحية في أكتوبر بعيادة Mayo في Rochester، وتم تصوير "فيديو" لها بعد العملية وهي تتنفس للمرة الأولى برئتيها الجديدتين..إنه حقًا مشهد رائع تقشعر له الأبدان وهي تقول: "يا إلهي يمكنني التنفس".
كما قالت Jennifer Jones بعد العملية إنها كانت خائفة للغاية قبل إجراء العملية، والآن هي تعيش برئة تعمل بنسبة 93%، بفضل الشخص الذي أوصى قبل وفاته بالتبرع برئتيه بعد موته ليمنح لشخص آخر الحياة مرة أخرى.