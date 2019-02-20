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بعد سفرها لمسافة 500 ميل..هذه الفتاة تقع ضحية مزحة "Pull A Pig"

بعد سفرها لمسافة 500 ميل..هذه الفتاة تقع ضحية مزحة "Pull A Pig"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:26

كانت Sophie Stevenson تعاني من سوء حظها طوال حياتها، ومؤخرًا تعرضت الشاحنة التي استقلتها في رحلتها في برشلونة لحادث أدى إلى مقتل 16 مواطنًا وإصابة الكثير، لكنها تمكنت من النجاة، وذهبت للإقامة في فندق مع مجموعة من الأشخاص كان من ضمنهم Jesse Mateman، الذي تعرفت عليه؛ ويبدو أن علاقتهما تطورت.

لكن Sophie عادت إلى منزلها في مانشستر، وعاد Jesse إلى أمستردام، وظلا على اتصال يومي، وطلب منها القدوم إلى أمستردام، وبالفعل قامت بحجز غرفة في فندق واشترت تذكرة الطائرة، وظلا على اتصال حتى استقلت طائرتها، لكن عندما وصلت انقطع الاتصال بينهما، وأمضت ساعتين في المطار في انتظاره وهو لا يجيب، فذهبت إلى الفندق. وبعد مرور ست ساعات تلقت Sophie رسالة أخيرًا من Jesse، وكانت المفاجأة أنها وقعت ضحية لمزحة تسمى "Pull a Pig".

كانت هذه المزحة حصلت على شعبية كبيرة، وهي عبارة عن تنافس الرجال مع بعضهم لمعرفة من يستطيع أن يقوم بإحضار أقبح امرأة.

وبعد معرفة Sophie بذلك قامت بشراء تذكرة العودة إلى المنزل في أسرع وقت ممكن، وقامت بنشر قصتها بدون حرج لتنبيه النساء من الوقوع في مثل هذه المزحة السخيفة.

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