ولاية أسترالية توفر لوحات سيارات برموز تعبيرية

هسبريس - د.ب.أ

من المقرر أن تبدأ إحدى الولايات الأسترالية في توفير لوحات سيارات معدة بشكل خاص للسائقين بـ "رموز تعبيرية"، وذلك لاول مرة في العالم.

يشار إلى أن الرمز التعبيري هو رمز رقمي صغير أو صورة، وهو يستخدم للتعبير عن شيء أو رمز أو عاطفة أو فكرة. وتشمل الأمثلة وجوه معبرة وخضراوات.

وسيتاح لأصحاب السيارات في ولاية كوينزلاند، إضافة الرموز التعبيرية إلى لوحات السيارات الخاصة بهم، اعتبارا من الأول من مارس المقبل، بحسب ما أعلنته اليوم الأربعاء شركة "بيرسونالايزد بليتس كوينزلاند"، التي تقوم بتوفير لوحات السيارات الخاصة.

من ناحية أخرى، ذكرت إدارة كوينزلاند المعنية بتوفير خدمات النقل، أنه من المقرر أن يتم في البداية تقديم خمسة أشكال فقط من الرموز التعبيرية – وهي الوجه ذو العينين على شكل قلب، والوجه المبتسم، والوجه ذو النظارات، والوجه الضاحك بشدة، والوجه الذي يغمز بعينه.

وعلى الرغم من أن الرموز التعبيرية سيتم وضعها على لوحات سيارات رسمية، إلا أنها ستكون لغرض الزينة فقط، ولن تمثل جزءا من إجراءات تسجيل السيارة.

وستحتوي الألواح السوداء ذات الكتابة البيضاء ، على مزيج من ثلاثة أحرف، وهي عبارة عن رقمين وأحد الرموز التعبيرية الخمسة.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة لوحة السيارات ذات الرموز التعبيرية 475 دولارا أستراليا (340 دولارا أمريكيا).