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كُتّاب وآراء
"الجينز الضيق" يهدد لابسيه بتشوهات "سيلوليت"
أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الجينز الضيق "سكيني" يرفع خطر الإصابة بالسيلوليت، شأنه في ذلك شأن الأحذية ذات الكعب العالي.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والصحة والجمال أن ارتداء الجينز الضيق والأحذية ذات الكعب العالي لمدة طويلة يتسبب في حدوث اضطرابات في سريان الدم، مما يؤدي إلى احتباس الماء وظهور نتوءات قبيحة المظهر على سطح الجلد تحاكي شكل ثمرة البرتقال فيما يعرف بالسيلوليت "Cellulite".
بالإضافة إلى ذلك، يترهل الجلد وتظهر خطوط التمدد، فضلا عن متاعب العضلات والأعصاب ودوالي الساقين. وأشارت المجلة العلمية إلى أن الملابس الفوقية الضيقة والأحزمة قد تتسبب في مشاكل الهضم.
ولتجنب هذه المتاعب الصحية ينبغي ارتداء ملابس وأحذية واسعة ومريحة ولا تشكل ضغطا على أعضاء الجسم. وأشارت "إن ستايل" إلى أنه يمكن محاربة السيلوليت بواسطة الرياضة والتغذية الصحية والتدليك والحمامات التبادلية (ساخن / بارد).