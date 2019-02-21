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كُتّاب وآراء
بسبب حجم رأسه الكبير تم استبعاد هذا اللاعب من فريق لاكروس
تم استبعاد أحد حراس مرمى فريق رياضة لاكروس، وذلك بسبب عدم وجود خوذه تناسب حجم رأسه الكبير.
وفقًا للتقارير يبلغ طول Alex Chu حارس المرمى الجديد في جامعة ويتون بولاية Massachusetts ستة أقدام، ويزن 265 رطلًا، ويبلغ محيط رأسه 25 سم، وقال إنه عندما كان في فريق لاكروس في المدرسة الثانوية لم تكن الخوذة مشكلة بالنسبة له؛ وذلك لأنه كان يستخدم أجزاء من خوذتين؛ لكن الجامعة لا توافق على ارتدائه هذا النوع من الخوذ. كما قال Alex Chu إنه طلب من أحد صانعي الخوذات أن يقوموا بصناعة خوذة تناسب حجم رأسه، لكن لم يقم بكشف اسم الشركة؛ لكنه قال إنها تقوم بصناعة خوذة كبيرة أيضًا للاعب آخر، لكنه يلعب في فريق مدرسة شهيرة.
ومن المتوقع أن يحصل Alex Chu على خوذة مصممة له خصيصًا تناسب حجم رأسه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
كما قال Alex Chu إن خبر استبعاده من فريق لاكروس كان محبطًا للغاية، وذلك لحبه الكبير للعبة لاكروس.