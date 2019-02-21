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كُتّاب وآراء
شاهد..رجل يبني منزله بمساعدة "فيديوهات يوتيوب"
إن تكلفة شراء منزل جديد أصبحت كبيرة للغاية في الوقت الحالي، وفي زيادة مستمرة، إذ يواجه الكثير من الناس صعوبة في العثور على منزل جديد يناسبهم وبتكلفة مناسبة، ما جعل Jason Miles يسأم من البحث عن منزل يناسبه وبتكلفة مناسبة، إذ ارتفعت تكلفة شراء منزل في الولايات المتحدة بنسبة 70% خلال السنوات الست الماضية.
كان يعيش Jason Miles في Nashville بولاية Tennessee، وكان يستأجر شقة في الطابق السفلي بمساحة 600 قدم مربع مقابل 1000$ شهريًا، وقد أرهقه دفع هذا المبلغ شهريًا، ما دفعه إلى التفكير في شراء منزل خاص به.
قال Jason إنه أمضى عاما كاملا في البحث عن منزل يناسبه وبتكلفة مناسبة، لكنه لم يجد منزلا بتكلفة مناسبة له، فمعظم المنازل بتكلفة مرتفعة ويتم بيعها بسرعة.
لذلك قرر Jason أن يقوم ببناء منزله بنفسه بدلًا من الاستمرار في البحث، وذلك على مساحة 800 قدم مربع وبأسقف مرتفعة؛ إلا أن المشكلة أنه لا يملك الخبرة الكافية ليبني منزله بنفسه؛ لكنه وجد الحل، إذ قام بالاستعانة بيوتيوب لمشاهدة فيديوهات تعلمه الطريقة الصحيحة لبناء جميع أجزاء المنزل بنفسه؛ وبالفعل قام ببناء منزل رائع بمجهوده الشخصي وبمساعدة يوتيوب، وقال إنه فخور بنفسه لإنجاز هذا العمل الرائع غير المكلف نسبيًا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
والله ان كان بالمغرب لقام المقدم بالتبليغ عنه القايد وتم هدمه وتقديمه الى المحكمة الجنائية وتركه ااسجن الاحتياطي حتى يتم الحكم عليه.
المهم تاي كوت بالفقسة هادشي كوووولوا باش تشري دار من مجموعة السكن الاقتصادي بالربى