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نيويورك تصدر قوانين ضد التمييز بين المواطنين بسبب شعرهم

نيويورك تصدر قوانين ضد التمييز بين المواطنين بسبب شعرهم
هسبريس - إفي
الخميس 21 فبراير 2019 - 09:16

ستصدر لجنة حقوق الإنسان بمجلس بلدية نيويورك الأمريكية قوانين جديدة لوصف المضايقات أو عمليات الفصل التعسفي من العمل التي قد يتعرض لها أي شخص بسبب طبيعة شعره أو طريقة تهذيبه، ووصفها بالسلوك العنصري، بالإضافة لفرض غرامة على مرتكب هذا الأمر.

وقالت صحيفة (ذا نيويورك تايمز) الثلاثاء إن هذه القوانين ستطبق على جميع مواطني مدينة نيويورك في أماكن عملهم، وفي المدارس، والأماكن العامة، للحد من التمييز في المعاملة مع الأشخاص من ذوي البشرة السمراء، وستكون الأولى من نوعها التي تطبق في البلاد.

وتم إصدار هذه القوانين، التي سيكشف النقاب عنها تفصيلا هذا الأسبوع وستشمل غرامات تصل إلى 250 ألف دولار، بعد أن استقبلت اللجنة شكاوى عديدة من عاملين في مركز صحي، وأخرى من مؤسسة غير ربحية في حي ذا برونكس، بالإضافة لثالثة من صالون تجميل في مانهاتن، وبالمثل من مطعم في حي كوينز.

كما أنه سيكون بمقدور اللجنة من خلال هذه القوانين تغيير سياسات المؤسسات، وإعادة المتضررين لأعمالهم من جديد، ولكنها لن تتداخل مع القوانين الحالية المتعلقة بالصحة والأمن.

وأشارت الجريدة إلى أن القوانين الجديدة استندت على حجة أن الشعر مرتبط بشكل جوهري بعرق وجذور الشخص، ولهذا فهو محمي من قوانين حقوق الإنسان التي تحرم التمييز العرقي والجنسي والديني.

وأبرزت نفس الصحيفة أن لجنة حقوق الإنسان في نيويورك تعتبر أحد أكثر اللجان تحررا، حيث أنها تعترف بجوانب كثيرة خاصة بحالات التمييز أكثر من القانون الفيدرالي.

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