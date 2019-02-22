فنان يستخدم إطارات السيارات لصنع أسرّة للحيوانات الضالة

هسبريس ـ مُتابعة

Amarildo Silva فنان يبلغ من العمر 23 عامًا، يعيش في Campina Grande في البرازيل؛ وكما هي عادة الفنانين الذين يقومون بالتأمل في الأشياء التي توجد حولهم لاستخدامها في الفن وابتكار أفكار جديدة للاستفادة منها، لاحظ Amarildo كمية النفايات التي تراكمت في الشوارع المحيطة بالمنطقة التي يعيش بها، وأدرك أنه في حاجه إلى استخدامها في شيء مبتكر، في وقت يبحث عن وسيلة لكسب المال.

لاحظ Amarildo أن كلاب الشوارع كانت تنام داخل إطارات السيارات القديمة، ما دفعه إلى التفكير في طريقة لصنع أسرّة لها منها، فأصبح يجمع الإطارات التي يجدها في الشوارع، ويقوم بتنظيفها، وبعد ذلك يعطيها لمسة جمالية، إذ يقوم بتلوين الإطار بلون لطيف، ويكتب اسم الكلب الذي سيرقد فيه.

بعد مرور عامين أصبح هذا العمل نشاطًا تجاريًا أطلق عليه Cãominhas Pets. ويمتلك Amarildo صفحة على أنستغرام يعرض عليها المنتجات، ولقي اهتماما كبيرا ممن يبحثون عن سرير لكلابهم، إذ باع ما يقارب 500 سرير منذ أن بدأ عرض منتجاته على أنستغرام. إنه حقًا عمل رائع وإنجاز كبير.

يمكنك أنت أيضًا الاستفادة من إطارات السيارات إذا كانت لديك حديقة، حيث يمكنك وضع الزرع بها لتعطيك مظهرا رائعا.