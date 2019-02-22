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كُتّاب وآراء
بعد ما يقارب قرنا..فتح أبواب المدينة المحرمة للجمهور في بكين ليلا
للمرة الأولى منذ 94 عامًا، تم فتح أبواب القصر الإمبراطوري المعروف باسم المدينة المحرمة للجمهور في بكين بالليل.
ويعد هذا الحدث، الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 20 فبراير، جزءًا من احتفال مهرجان Lantern في بكين، والذي يمثل نهاية عطلة السنة القمرية الجديدة. الجديد في الأمر أن المدينة المحرمة هذه يتم إقفالها في تمام الساعة 4.30 مساء في فصل الشتاء، وفي الساعة 5 مساء في فصل الصيف، وذلك بالنسبة للسياح، باستثناء كبار الشخصيات، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زار المدينة المحرمة عام 2017، وقد فتحت له الأبواب في الليل.
حضر هذا الحدث حوالي 3000 زائر لمشاهدة العروض الدرامية وغيرها. ومن هؤلاء الزوار المتطوع الأمني Zhang Zhifu، البالغ من العمر 77 عامًا، والذي حصل على تذكرة مجانية من الحكومة تقديرًا لعمله التطوعي. كما قال Zhang لـ CNN Travel إنه نشأ في بكين، ويزور المدينة المحرمة كل عام، لكنها المرة الأولى التي تمكن من رؤيتها في الليل.
جدير بالذكر أن عمر المدينة المحرمة يبلغ 1420 عامًا، وكانت موطنًا للأباطرة، كما كانت تعد المركز السياسي في الصين لأكثر من 500 عام.