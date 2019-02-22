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7 أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن

7 أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:17

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك سبعة أطعمة صحية ولذيذة تساعد المرء على التخلص من دهون البطن المزعجة، وذلك من خلال تحسين صحة الأمعاء.

المكسرات

وفقا لدراسة نشرتها المجلة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية فإن تناول المكسرات يساعد المرء على التخلص من دهون البطن ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البيض

يحتوي البيض على بروتينات يحتاجها الجسم لبناء العضلات، وعند تناول البيض، يحرق الجسم المزيد من الدهون لأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطاقة لبناء كتلة العضلات.

الأطعمة المخمرة

يحتوي مخلل الملفوف على بكتيريا البروبيوتيك، وهي بكتريا نافعة تعمل على تنظيم وظيفة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة ومنع الانتفاخات.

الشوفان

تحتوي رقائق الشوفان على ألياف غذائية هامة تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

زيت الزيتون

يضمن الاستهلاك المعتدل من زيت الزيتون الشعور السريع بالشبع، وبالتالي الأكل بكميات أقل.

الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على التخلص من دهون البطن، فقد أثبت باحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو بانتظام يتمتعون بمحيط خصر وكتلة جسم أقل.

الحمضيات

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات على علاج التهابات الأمعاء، والتي ترتبط بدهون البطن، بالإضافة إلى ذلك تحتوي ثمار الحمضيات على البكتين والفلافونويد والفيتامينات والمعادن والألياف، التي تعزز الهضم وتطرد السموم من الجسم وتدعم حرق الدهون.

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