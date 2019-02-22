24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان
- البراهمة والمقاربة الإطفائية
- شاهد..رجل يبني منزله بمساعدة "فيديوهات يوتيوب"
- ماذا فعل حارس العبور ليحصل على كل هذا من الطلاب والآباء!
- امرأة ترسم علم أمريكا على جدار باستخدام العملات
جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)
- بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة - (103)
- الحكومة ترد على "تعنيف" الأساتذة: السلطات تُحدد مسارات الاحتجاج - (88)
- الإعلام الفرنسي يعمق أزمة المجرد .. والقضاء يرفض سفره للمغرب - (55)
- "الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان - (55)
- "أباتريد" يتحرر من القيود السياسية لمأساة تهجير "مغاربة الجزائر" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
7 أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك سبعة أطعمة صحية ولذيذة تساعد المرء على التخلص من دهون البطن المزعجة، وذلك من خلال تحسين صحة الأمعاء.
المكسرات
وفقا لدراسة نشرتها المجلة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية فإن تناول المكسرات يساعد المرء على التخلص من دهون البطن ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
البيض
يحتوي البيض على بروتينات يحتاجها الجسم لبناء العضلات، وعند تناول البيض، يحرق الجسم المزيد من الدهون لأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطاقة لبناء كتلة العضلات.
الأطعمة المخمرة
يحتوي مخلل الملفوف على بكتيريا البروبيوتيك، وهي بكتريا نافعة تعمل على تنظيم وظيفة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة ومنع الانتفاخات.
الشوفان
تحتوي رقائق الشوفان على ألياف غذائية هامة تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
زيت الزيتون
يضمن الاستهلاك المعتدل من زيت الزيتون الشعور السريع بالشبع، وبالتالي الأكل بكميات أقل.
الأفوكادو
يساعد الأفوكادو على التخلص من دهون البطن، فقد أثبت باحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو بانتظام يتمتعون بمحيط خصر وكتلة جسم أقل.
الحمضيات
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات على علاج التهابات الأمعاء، والتي ترتبط بدهون البطن، بالإضافة إلى ذلك تحتوي ثمار الحمضيات على البكتين والفلافونويد والفيتامينات والمعادن والألياف، التي تعزز الهضم وتطرد السموم من الجسم وتدعم حرق الدهون.