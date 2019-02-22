24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان
- البراهمة والمقاربة الإطفائية
- ماذا فعل حارس العبور ليحصل على كل هذا من الطلاب والآباء!
- امرأة ترسم علم أمريكا على جدار باستخدام العملات
- الموت عبر التاريخ
تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)
جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)
- بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة - (104)
- الإعلام الفرنسي يعمق أزمة المجرد .. والقضاء يرفض سفره للمغرب - (55)
- "أباتريد" يتحرر من القيود السياسية لمأساة تهجير "مغاربة الجزائر" - (50)
- مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة - (49)
- غوتيرس: الصحراء تنتظر حكماً ذاتياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض
ذكرت وكالة الفضاء اليابانية إن مركبة فضاء يابانية غير مأهولة هبطت على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض، اليوم الجمعة.
ووصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (2300 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
وقال مدير المشروع يويتشي تسودا خلال مؤتمر صحفي إن المركبة هبطت "بأفضل حال".
وأضاف أن المركبة أطلقت أجساما على سطح الكويكب عقب هبوطها من أجل جمع عينات.
وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب حوالي الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلومترا.
وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في دجنبر 2014 ووصلت قرب الكويكب في يونيو. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 حاملة عينات من الكويكب.
كان من المقرر أصلا أن تهبط المركبة على الكويكب في أكتوبر الماضي، لكن تم التأجيل لأن السطح كان صخريا أكثر مما كان متوقعا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
Jamais de la vie
C’est écrit dans le coran
C’est vous pourrez monter dans le ciel allez y
Les musulmans vont le répéter et jamais ne serait réalisé
Vous êtes musulman mais vous ne comprenez pas votre religion
Pour y arriver vraiment je vous le dis au fond de cœur
Pensez à faire des math de la physique de l’électronique de l’informatique de la technologie plus que la religion
La plus part des musulmans pensent au Paradis et l’enfer pour eux la vie n’est pas interessant ça sert à rien d’inventer de réfléchir de se casser la tête à la technologie
Car on va l’aider tout derrière nous et on va au paradis
Voilà pourquoi les musulmans restent à regarder faire
Le sien n’a pas dit ça