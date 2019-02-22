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الرئيسية | منوعات | مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض

مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض

مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:00

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية إن مركبة فضاء يابانية غير مأهولة هبطت على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض، اليوم الجمعة.

ووصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (2300 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقال مدير المشروع يويتشي تسودا خلال مؤتمر صحفي إن المركبة هبطت "بأفضل حال".

وأضاف أن المركبة أطلقت أجساما على سطح الكويكب عقب هبوطها من أجل جمع عينات.

وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب حوالي الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلومترا.

وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في دجنبر 2014 ووصلت قرب الكويكب في يونيو. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 حاملة عينات من الكويكب.

كان من المقرر أصلا أن تهبط المركبة على الكويكب في أكتوبر الماضي، لكن تم التأجيل لأن السطح كان صخريا أكثر مما كان متوقعا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - يونس السلفي الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:21
شوف الناس فين وصلات و حنا مقابلين نيبا و أدومة و سعد المجرد وووو
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2 - toto الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:42
j,espere qu,il n,ya pas de marocains la bas
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-3
3 - mustapha الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:49
بالتوفيق العلم فين وصال في الدول المتقدمة وهنا في المغرب المعلم والاستاد لرباو اجيال وصنعو رجال كيكلو العصا هههه حياه الله حتى كيدربوه التلاميذ ليقرا اذا كنت مغربيا فلا تستغرب المغرب ديما غادي الوراء الحمد لله معايش فيه غير بنكران والجبابرة الحاصول عند ربكم تختصمون.
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0
4 - عباس.أبلقاس الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:57
كون داونا معهم نبقاو تما حسن
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0
5 - karim الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:04
Quand les arabes et les musulmans font pareil ?
Jamais de la vie
C’est écrit dans le coran
C’est vous pourrez monter dans le ciel allez y
Les musulmans vont le répéter et jamais ne serait réalisé
Vous êtes musulman mais vous ne comprenez pas votre religion
Pour y arriver vraiment je vous le dis au fond de cœur
Pensez à faire des math de la physique de l’électronique de l’informatique de la technologie plus que la religion
La plus part des musulmans pensent au Paradis et l’enfer pour eux la vie n’est pas interessant ça sert à rien d’inventer de réfléchir de se casser la tête à la technologie
Car on va l’aider tout derrière nous et on va au paradis
Voilà pourquoi les musulmans restent à regarder faire
Le sien n’a pas dit ça
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6 - شمشون الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:17
الخيال العلمي انا أشكك في هذه المعلومات.. كيف يمكن التحكم في مثل هذا البعد ..
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