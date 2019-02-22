مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض

هسبريس – د.ب.أ

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية إن مركبة فضاء يابانية غير مأهولة هبطت على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض، اليوم الجمعة.

ووصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (2300 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقال مدير المشروع يويتشي تسودا خلال مؤتمر صحفي إن المركبة هبطت "بأفضل حال".

وأضاف أن المركبة أطلقت أجساما على سطح الكويكب عقب هبوطها من أجل جمع عينات.

وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب حوالي الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلومترا.

وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في دجنبر 2014 ووصلت قرب الكويكب في يونيو. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 حاملة عينات من الكويكب.

كان من المقرر أصلا أن تهبط المركبة على الكويكب في أكتوبر الماضي، لكن تم التأجيل لأن السطح كان صخريا أكثر مما كان متوقعا.