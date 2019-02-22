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الرئيسية | منوعات | القبض على شاب قتل وقطّع جثة والدته لأجزاء لتناولها لاحقا

القبض على شاب قتل وقطّع جثة والدته لأجزاء لتناولها لاحقا

القبض على شاب قتل وقطّع جثة والدته لأجزاء لتناولها لاحقا
هسبريس - إفي
الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:02

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما يشتبه في قيامه بقتل والدته وتقطيعها لأجزاء حفظها في أوعية للطعام لتناولها لاحقا.

وأُلقي القبض على هذا الشاب يوم الخميس من المنزل الذي وُجدت به الجثة، وذلك بعد تلقي الشرطة لبلاغ من صديقة الضحية يفيد بأنها لم تر هذه المرأة (49 عاما) منذ حوالي شهر، حسبما أكدت مصادر شرطية لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وعلى الفوز توجهت قوات الشرطة لمنزل الضحية الذي يقع في الحي المدريدي، واكتشفوا وجود الجثة التي تم تقطيعها لأجزاء.

وكان الشاب هو من فتح الباب لعناصر الشرطة وأخبرهم بأن والدته قد توفت وأن الجثة موجودة بالداخل.

وأخبر الشاب -الذي له سوابق شرطية عديدة متعلقة بسوء المعاملة ومنها ضد والدته- عناصر الشرطة بأنه كان يأكل الأجزاء التي قطعها من جثة والدته وقام بحفظها في أوعية بلاستيكية وقام أيضا بإعطاء كلبه بعضا منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سلمى الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:54
الله يستر الله يحفظ الله يدينا لعندو و امنا راضية علينا دنيا و آخرة
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51
2 - prévu الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:55
الله يستر هذا فكرنا في أفلام الرعب قديمة ديال كانيبال لي كانو عايشين في الغابات تايكلو لحم الإنسان، عقوبة ديال هاذ الشاب هو يقدمونه هدية شي الأسد جائع.
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39
3 - مغربية الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:56
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه والله الخوت الا هاذ الجرائم ضد الوالدين ولا رمي الرضع فالقمامات كتخليني نطلب ربي تقوم الساعة حيت والله مابقا مايعجب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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23
4 - ماجد واويزغت الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:56
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا هذا منكر
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20
5 - هدى الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:58
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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20
6 - أيواب الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:02
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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17
7 - ayoub الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:02
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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18
8 - مؤمن الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:15
الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة.ان يخلقك البارئ عز وجل مسلما فداك أمر ليس كمثله شيئ ويساوي الدنيا بما فيها
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13
9 - احمد الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:20
لا إله إلا الله محمد رسول آلله
لا اقدر على استيعاب هذا التصرف الحيواني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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10
10 - من تخوم الريف الهولندي الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:23
"و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"، صدق الله العظيم.
الحمد لله على نعمة الإسلام. فقط أود أن أعرف ما محل الوالد من الإعراب؛ ربما اختارت هذه السيدة المقطعة جثتها إلى أشلاء الإنفصال معه مختارة العيش مع ابنها هذا، و قد انقلب كل شيء على عقب.
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7
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