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كُتّاب وآراء
القبض على شاب قتل وقطّع جثة والدته لأجزاء لتناولها لاحقا
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما يشتبه في قيامه بقتل والدته وتقطيعها لأجزاء حفظها في أوعية للطعام لتناولها لاحقا.
وأُلقي القبض على هذا الشاب يوم الخميس من المنزل الذي وُجدت به الجثة، وذلك بعد تلقي الشرطة لبلاغ من صديقة الضحية يفيد بأنها لم تر هذه المرأة (49 عاما) منذ حوالي شهر، حسبما أكدت مصادر شرطية لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي".
وعلى الفوز توجهت قوات الشرطة لمنزل الضحية الذي يقع في الحي المدريدي، واكتشفوا وجود الجثة التي تم تقطيعها لأجزاء.
وكان الشاب هو من فتح الباب لعناصر الشرطة وأخبرهم بأن والدته قد توفت وأن الجثة موجودة بالداخل.
وأخبر الشاب -الذي له سوابق شرطية عديدة متعلقة بسوء المعاملة ومنها ضد والدته- عناصر الشرطة بأنه كان يأكل الأجزاء التي قطعها من جثة والدته وقام بحفظها في أوعية بلاستيكية وقام أيضا بإعطاء كلبه بعضا منها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
لا اقدر على استيعاب هذا التصرف الحيواني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الحمد لله على نعمة الإسلام. فقط أود أن أعرف ما محل الوالد من الإعراب؛ ربما اختارت هذه السيدة المقطعة جثتها إلى أشلاء الإنفصال معه مختارة العيش مع ابنها هذا، و قد انقلب كل شيء على عقب.