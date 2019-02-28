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الرئيسية | منوعات | جديد الأزياء عبر العالم .. "سليب سكيرت" نجمة تنانير الصيف

جديد الأزياء عبر العالم .. "سليب سكيرت" نجمة تنانير الصيف

جديد الأزياء عبر العالم .. "سليب سكيرت" نجمة تنانير الصيف
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 28 فبراير 2019 - 18:28

تمثل "سليب سكيرت" "Slip Skirt" نجمة موضة التنانير في ربيع/صيف 2019 لتبوح برقة وأنوثة المرأة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر أن "سليب سكيرت" هي تنورة مصنوعة من الحرير تتألق بمظهر اللانجيري المثير، مشيرة إلى أنها تطل هذا الموسم بأطوال مختلفة تتنوع بين القصيرة والمتوسطة والماكسي.

كما تكتسي تنورة "سليب سكيرت" بألوان أحادية زاهية كالأحمر والأصفر أو تتألق بالنقوش كالتقليمات أو الزهور، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال القصة غير المتماثلة.

وتمتاز تنورة "سليب سكيرت" بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع هودي وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع بلوزة فخمة وحذاء ذي كعب عال.

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