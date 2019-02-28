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كُتّاب وآراء
أسباب سلبيّة عديدة تدعو إلى تجنّب أكلات البطاطس القديمة
أحيانا ما تتحول بعض أجزاء البطاطس الموضوعة في الخزانة منذ فترة إلى اللون الأخضر الخفيف. ولكنها تظل على الأرجح صالحة للأكل، أليس كذلك؟
إنه من غير المحتمل ذلك بالفعل. يظهر اللون الأخضر جراء السولانين وهو سم طبيعي يتم العثور عليه تحت القشرة مباشرة خصوصا تلك التي بها براعم، حسبما يحذر أحد مراكز المستهلك في ألمانيا. ويمكن أن تحتوي البطاطس التي تم تخزينها بشكل غير ملائم على مستويات سامة من السولانين.
وبالتالي إذا أردت المجازفة بتناول بطاطس قديمة يجب أولا أن تقشرها. وإنها لفكرة جيدة أيضا أن تقوم بقطع قطع كبيرة حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم.
كما أن تناول البطاطس دون تقشير يزيد خطر أن يستقبل من سيتناولها مستويات أعلى من السولانين.
وتشمل الآعراض الجانبية قيء وإسهال وألم بالمعدة وتهيج الأغشية المخاطية.
والأمر الخطير أن السولانين مقاوم للحرارة ويظل موجودا رغم الغلي أو الخبز أو القلي. وبالتالي يوصي مركز المستهلك بشراء وتخزين البطاطس في مكان لا يسمح بدخول الضوء مثل الأكياس الورقية. إذن يجب تخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم. وإذا لم يتسن ذلك، من الأفضل شراء كميات صغيرة واستخدامها سريعا.
ويجب عدم تناول البطاطس التي بها لون أخضر في نقاط عدة أو بها الكثير من البراعم. كما أن الماء المستخدم في طهي البطاطس لا يعود مفيدا، نظرا لأن السولانين، لحد ما، ينتقل إلى المياه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وللتوضيح فإني على خبرة واسعة في ما تطرقت إليه هسبريس في ما يخص هاد النوع من البطاطس .
لأنها مدة 90 يوما وهيا في الأرض حتى تصبح ناضجة للإستهاك وصحيحة في هاته الفترة لإستهلاكها
عكس الدي نراه في الصورة المرفوقة باالعنوان لأن هاته المرحلة التي هيا عليها لا يجب إستخدامها خصوصا في القلي لأنها مضرة
أما حاليا توجد أنواع جديدة تسمى( الديزيري خاصة بمحبي قلي البطاطس حمراء اللون ومكعبة شيئا ما
كدالك نوع سبونتا وهيا صفراء وطويلة نوعا ما
أما الأولى موضوع العنوان كانت مخزنة مدة 5 أشهر في الفريكوات الخاصة بدالك
هادا كل ما يخص هاد الموضوع للتنوير والإفادة