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الرئيسية | منوعات | هولندا تسحب إعانة مالية لمسلم رفض حلق لحيته للحصول على عمل

هولندا تسحب إعانة مالية لمسلم رفض حلق لحيته للحصول على عمل

هولندا تسحب إعانة مالية لمسلم رفض حلق لحيته للحصول على عمل
هسبريس - إفي
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 23:02

قررت محكمة هولندية الأربعاء بسحب مساعدات اجتماعية لرجل مسلم رفض لأسباب دينية حلاقة لحيته حين طالبه منظمو دورة تدريبية على التعامل مع أحد المعادن الخطيرة بحلاقتها لدواعى السلامة.

ووفقا للحكم، فإن هذا الرجل كان يتلقى مساعدة اجتماعية منذ الثاني من أكتوبر 2013، وأبدى اهتمامه بالحصول على دورة تدريبية للعمل كحرفي لإزالة معدن الاسبست (الاميانت)، لكي يحصل على عمل بمجرد الحصول على الدورة، في خطوة نحو دمجه اجتماعيا.

وقيل للرجل خلال مقابلة شخصية أواخر 2018 مع موظف بمعهد التدريب إنه يجب عليه حلاقة لحيته من أجل التدريب العملي مع هذا المعدن لكي لا تلتصق بقايا المعدن بلحيته وتؤثر على صحته، لكونها مادة مسببة للسرطان.

ورفض الرجل حلق لحيته بسبب "معتقداته الدينية، وبالتالي لم يستطع الحصول على التدريب"، وفقا لمسودة الحكم الذي اطلعت عليه (إفي).

وفي نونبر 2015، قررت بلدية اميرسفورت (وسط) تعليق الإعانة الشهرية، التي يكفلها القانون للمقيمين في هولندا، للرجل وزوجته لرفضه المشاركة في الدورة التأهيلية التي تكفل له الحصول على عمل.

وطعن المتضرر من القرار أمام المحكمة، بحجة أن قرار البلدية ينتهك حقه في الحرية الدينية.

واعتبرت المحكمة أن هناك "مبررا" لمطالبة الرجل بحلق لحيته وأشارت إلى أن الدورة التدريبية كانت فرصة له للحصول على "عمل مجري" بعدما ظل عاطلا خلال عامين بسبب مشاكل "إدمان المحدرات وبعد قضائه فترة في السجن" وأشارت المحكمة إلى أن العمل كان يتطلب ارتداء قناع، ولم يكن من الممكن ارتداؤه في حال وجود لحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عباس الأربعاء 27 فبراير 2019 - 23:24
فيناهي حرية الشكل واللباس ولا غير الشعارات ولا الحرية غير في العري والتبرج والعلاقات الجنسية حتى هدا حر في ان يحلق او لايحلق
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2
2 - من الرباط الأربعاء 27 فبراير 2019 - 23:25
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
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3
3 - بولحية بديبلوماتو الأربعاء 27 فبراير 2019 - 23:30
حنا هنا فالمغرب إلا عندك اللحية بحالي راك يهودي مكيخدموك فحتى بلاصة وظيفة عمومية أو خصوصية يديرولك لعصا فالرويضة ولابد . أما هلندا رليست بلاد المسلمين إلا داروها راها ديال وجههم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء .
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