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الرئيسية | منوعات | تلميذات يرقصن بالنقاب ومراهقون يرددون "الله أكبر" في مدرسة كاثوليكية بلجيكية

تلميذات يرقصن بالنقاب ومراهقون يرددون "الله أكبر" في مدرسة كاثوليكية بلجيكية

تلميذات يرقصن بالنقاب ومراهقون يرددون "الله أكبر" في مدرسة كاثوليكية بلجيكية
هسبريس - إفي
الجمعة 01 مارس 2019 - 15:00

تسبب مقطع مصور يظهر فيه مجموعة من المراهقين البلجيكيين وهم متنكرون بـ"زي إسلامي" وبعضم يرتدي أحزمة ناسفة، في إثارة جدلا واسعا بالبلد الأوروبي، حيث واجه انتقادات بسبب خلط الإسلام بالإرهاب.

وفي المقطع الذي تم تصويره للاحتفال بتبقي 100 يوم على انتهاء العام الدراسي، يظهر نحو 20 طالبا جاثين على ركبهم في فناء مدرسة كاثوليكية بمنطقة ميل شمالي البلاد، وبعضهم يرتدي أحزمة ناسفة مزيفة كجزء من زي تنكري إسلامي، ويرددون عبارة "الله أكبر"، كما تنكرت طالبات أخريات من نفس المدرسة بـ"النقاب" وهن يرقصن داخل الفصل الدراسي.

وأثار هذا الفيديو الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي وتناقلته أيضا وسائل إعلام محلية، جدلا واسعا في بلجيكا.

وقال مدير المدرسة في تصريحات نقلتها صحيفة (Het Laatste Nieuws) الفلمنكية، إلى أنه "لم تكن هناك نية لاستفزاز أو إيذاء أحد".

وأضاف مدافعا أمام الاتهامات بالتسامح مع الفوبيا ضد الإسلام، أنه "يجب النظر للأمر من زاوية الاحتفال بتبقي 100 يوم على انتهاء الدراسة".

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