24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:54
|13:45
|16:55
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زوجات أجنبيات لجهاديي داعش .. صمت الماضي وخوف المستقبل
- مربط الفرس
- المنتزة الوطني لتازكة..
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- "بورش" تطلق النسخة الكهربائية من سيارة "ماكان"
بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي (5.00)
فاعلون يرصدون أبرز تحولات السياسات العمومية الأمنية في المغرب (5.00)
- الجزائريون يكسرون حاجز الخوف بمظاهرات جديدة ضد بوتفليقة - (78)
- حميش يواجه حملات تبخيس وتهجين العربية وسيطرة اللغة الفرنسية - (68)
- متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر - (46)
- وثائق فرنسية تكشف تفاصيل معركة "بوكافر" وتاريخ قبائل آيت عطا - (44)
- شبان الأحياء الشعبية يقودون الاحتجاجات لإسقاط "نظام بوتفليقة" - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
للمرة الثانية على التوالي .. شاكيرا أمام القضاء بتهمة "التهرب الضريبي"
للمرة الثانية على التوالي، تمثل المغنية الكولومبية شاكيرا أمام القضاء الإسباني في 12 يونيو المقبل، بتهمة التهرب الضريبي.
واستدعت المحكمة العليا في كتالونيا المطربة العالمية من أجل المثول أمام القضاء الإسباني، للتحقيق معها في القضية، إثر تهربها من أداء 16.3 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2012 و2014؛ وذلك حسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وقبلت محكمة إسبلوغيس، حسب صحيفة "البيريوديكو"، الدعوى التي رفعتها النيابة العامة في حقّ الفنانة، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال شرق إسبانيا، حيث تقيم المغنية مع شريكها جيرار بيكيه، لاعب كرة القدم في فريق برشلونة.
في مقابل ذلك، أوردت هيئة دفاع شاكيرا أن "الأخيرة لم تكن مقيمة قانوناً في إسبانيا خلال السنوات التي اتهمت خلالها بالتهرب الضريبي في البلاد، كما أنها ليست مدينة بشيء لسلطات الضرائب الإسبانية التي تستخدمها كـ"كبش فداء" لترويع دافعي الضرائب الآخرين لتسوية وضعيتهم"، وفق تعبيرها.
وبررت هيئة الدفاع قولها، حسب المصادر ذاتها، بأن "الجزء الأكبر من عائدات شاكيرا كان يتأتى من جولاتها العالمية إلى غاية 2014، ولم تكن تقيم في إسبانيا لمدّة تتخّطى ستة أشهر في السنة الواحدة، وهو الشرط اللازم استيفاؤه لتسديد الضرائب في البلد".
في مقابل ذلك، تعتبر النيابة العامة الإسبانية أن سفر المعنية إلى الخارج "كان لفترات قصيرة بسبب التزاماتها المهنية، لكنها ظلت معظم العام في إسبانيا"، مطالبة شاكيرا بدفع الضريبة لإسبانيا على دخلها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسبانية توجه تهمة التهرب الضريبي للمرة الثانية للفنانة الكولومبية، التي ردت بإقامتها في جزر الباهاما مع شريكها بيكيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أغنياؤنا ومسؤولينا وأصحاب الشركات والمقاولات والبزنز في ابلادنا واش تيخلصوا الضريبة الجواب لا لا لا .ودخلوا سوق اريوسكم احسن