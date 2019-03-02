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قرويون يحرقون أسرة متهمة بـ "السحر" حتى الموت .. 3 أطفال ضمن الضحايا

قرويون يحرقون أسرة متهمة بـ "السحر" حتى الموت .. 3 أطفال ضمن الضحايا
هسبريس – د.ب.أ
السبت 02 مارس 2019 - 08:17

قالت الشرطة الكينية أمس الجمعة إن خمسة أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم ثلاثة أطفال تم حرقهم حتى الموت في منزلهم في كينيا على أيدي جيران اتهموا أحد أفراد هذه الأسرة بممارسة السحر.

وأفاد بيتر كيروي، ضابط الشرطة المحلي بإن امرأتين وثلاث فتيات (يتراوح أعمارهن بين السبع سنوات والسنتين )، لقين حتفهن في الهجوم الذي وقع يوم الخميس في مقاطعة ميجوري جنوب غربي كينيا.

وتم نقل أربعة أفراد آخرين من الأسرة إلى المستشفى بعد الإحراق المتعمد، بما في ذلك رب الأسرة، إيلياه أوتينو، الذي كان يشتبه في ممارسته السحر.

وفي بعض أنحاء إفريقيا، يمكن أن يُتهم الرجال والنساء بالسحر أو الشعوذة. وقالت الشرطة إن القرويين اتهموا أوتينو بإصابة رجل آخر بالمرض عن طريق السحر.

وأضاف كيروي: "حبسهم الجيران الغاضبون... وأضرموا النار فيهم" مضيفا أنه تم القبض على 20 شخصا منذ ذلك الحين.

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