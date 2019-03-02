هكذا يتحول "آيفون" إلى جهاز "ميزان مائي" لقياس درجة الميل

هسبريس - د .ب .أ

أوردت بوابة التقنيات "9to5Mac" الألمانية أن أجهزة "آبل" الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس" تتضمن وظيفة ميزان ماء بشكل افتراضي، وقد كانت هذه الوظيفة مختفية بعض الشيء في تطبيق البوصلة حتى الإصدار "آي أو إس 12"، ولكن منذ طرح الإصدار الجديد فإنها أصبحت مدمجة في تطبيق "شريط القياس".

وبمجرد تفعيل وظيفة ميزان الماء، فإنه يمكن وضع الهاتف الذكي على الأسطح للتعرف عما إذا كانت مستوية أم لا، أو التعرف على مدى استواء الصور المعلقة على الحائط، ومع ذلك فإن هذه القياسات ليست دقيقة للغاية بسبب الأبعاد القصيرة لهاتف آيفون، بالإضافة إلى أنه ينبغي وضع الهاتف الذكي في غلاف بظهر مستوٍ، وإلا فلن يتم وضع الجهاز بشكل مستقيم بسبب انتفاخ الكاميرا على الجانب الخلفي.

ويمكن لأصحاب هواتف "أندرويد" استعمال أجهزتهم الجوالة كميزان ماء؛ حيث يزخر متجر "غوغل بلاي" بالكثير من هذه التطبيقات، ولكن يتعين على المستخدم مراعاة الحقوق، التي تطلبها مثل هذه التطبيقات؛ حيث لا يحتاج تطبيق ميزان الماء مثلا لحقوق الوصول إلى بيانات الموقع أو دليل الهاتف أو قائمة المكالمات الهاتفية، وبالتالي فإنه يجب الابتعاد عن التطبيقات، التي تطلب مثل هذه الحقوق للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.