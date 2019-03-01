24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. "بورش" تطلق النسخة الكهربائية من سيارة "ماكان" (5.00)

  3. العثماني يدعو إلى تسهيل حياة المقاولة والمستثمرين (5.00)

  4. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  5. لجنة الصيد القاري تستعرض إنجازات ثلاث سنوات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | لنوم مريح .. فعّل "فلتر" الضوء الأزرق على شاشات الهواتف الذكية!

لنوم مريح .. فعّل "فلتر" الضوء الأزرق على شاشات الهواتف الذكية!

لنوم مريح .. فعّل "فلتر" الضوء الأزرق على شاشات الهواتف الذكية!
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 01 مارس 2019 - 23:54

أفادت مجلة "بي سي فيلت" الألمانية بأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المكتبية له تأثير سلبي على جودة النوم؛ حيث إنه يسلب النوم من العين ويُصيب المرء بالأرق.

وللتمتع بنوم هانئ ومريح تنصح المجلة بتفعيل فلتر الضوء الأزرق في الأجهزة المختلفة على النحو التالي:

- أندرويد: يشتمل الإصدار Oreo على وضع الضوء الليلي “Night light”، والذي يمكن تفعيله من خلال الذهاب إلى “Settings/ Display/Night Light”. أما الإصدار Pie فيقوم بتفعيل هذا الفلتر أوتوماتيكيا.

- آي أو إس: يمكن لأصحاب هواتف آيفون والحواسيب اللوحية آيباد تفعيل خاصية “Night Shift” من خلال الذهاب إلى “Settings/ Display and Brightness/ Night Shift”.

- ماك: بالنسبة لحواسيب ماك يمكن تفعيل الفلتر من خلال الذهاب إلى “System Preferences/ Displays/ Night Shift”.

- ويندوز 10: بالنسبة لحواسيب ويندوز 10 يمكن تفعيل الفلتر من خلال الذهاب إلى “Settings/ System/ Display”.

ولحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الشمس ينبغي ارتداء نظارة شمس توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.