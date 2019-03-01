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كُتّاب وآراء
لنوم مريح .. فعّل "فلتر" الضوء الأزرق على شاشات الهواتف الذكية!
أفادت مجلة "بي سي فيلت" الألمانية بأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المكتبية له تأثير سلبي على جودة النوم؛ حيث إنه يسلب النوم من العين ويُصيب المرء بالأرق.
وللتمتع بنوم هانئ ومريح تنصح المجلة بتفعيل فلتر الضوء الأزرق في الأجهزة المختلفة على النحو التالي:
- أندرويد: يشتمل الإصدار Oreo على وضع الضوء الليلي “Night light”، والذي يمكن تفعيله من خلال الذهاب إلى “Settings/ Display/Night Light”. أما الإصدار Pie فيقوم بتفعيل هذا الفلتر أوتوماتيكيا.
- آي أو إس: يمكن لأصحاب هواتف آيفون والحواسيب اللوحية آيباد تفعيل خاصية “Night Shift” من خلال الذهاب إلى “Settings/ Display and Brightness/ Night Shift”.
- ماك: بالنسبة لحواسيب ماك يمكن تفعيل الفلتر من خلال الذهاب إلى “System Preferences/ Displays/ Night Shift”.
- ويندوز 10: بالنسبة لحواسيب ويندوز 10 يمكن تفعيل الفلتر من خلال الذهاب إلى “Settings/ System/ Display”.
ولحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الشمس ينبغي ارتداء نظارة شمس توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.