ورثة مايكل جاكسون يخفضون سعر "مزرعة نيفرلاند" إلى 31 مليون دولار

هسبريس - إفي

طرح ورثة مايكل جاكسون مزرعة "نيفرلاند"، وهي مسكن ملك البوب الأمريكي الراحل، للبيع مجددا بسعر مخفض بلغ 31 مليون دولار.

وذكرت مجلة "فاريتي" الأمريكية، المتخصصة في شؤون المشاهير، ان سعر المزرعة الشهيرة الممتدة على 1100 هكتار بولاية كاليفورنيا الأمريكية تراجع إلى 31 مليون دولار، بعدما طرح للمرة الأولى للبيع عام 2015 بقيمة 100 مليون دولار.

وبعدها بعامين خفض ورثة "ملك البوب" السعر للمرة الأولى إلى 67 مليون دولار.

ويأتي خفض سعر مسكن مايكل جاسكون، الذي توفي عام 2009 عن عمر 50 عاما بسبب جرعة زائدة من دواء، وسط جدل في الولايات المتحدة بسبب فيلم وثائقي بعنوان "Leaving Neverland" أو "مغادرة نيفرلاند"، مقرر عرضه ويستعرض اتهامات باعتداءات جنسية موجهة للمطرب الأمريكي الراحل، ارتبطت بهذا المنزل.

وتنتقد أسرة جاكسون الفيلم الوثائقي منذ عرضه الاول في مهرجان "صندانس" السينمائي، أهم حدث للأفلام المستقلة في أمريكا، وتقول انه لا يوجد اي دليل على الاتهامات الموجهة ضده.

يذكر أن جاكسون تمت تبرئته عام 2005 في قضية اتهم فيها بالاعتداء على شاب، بينما في عام 1994 توصل إلى اتفاق مالي خارج إطار المحاكم مع أسرة طفل آخر ارتكب به الجريمة نفسها.