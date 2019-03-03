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احذروا من هذه المواد الخطيرة في معجون أسنان الأطفال

احذروا من هذه المواد الخطيرة في معجون أسنان الأطفال
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 03 مارس 2019 - 22:48

حذرت مجلة "أوكو تست" من خطورة بعض المواد في معجون الأسنان المخصص للأطفال، مثل دوديسيل كبريتات الصوديوم (Sodium dodecyl sulfate) ومشتقات بولي إيثيلين جلايكول (PEG).

وأوضحت المجلة الألمانية أن مادة دوديسيل كبريتات الصوديوم قد تتسبب في تهيج الجلد، أما مشتقات بولي إيثيلين جلايكول فتجعل الجلد مُنفذا للأجسام الغريبة.

كما حذرت "أوكو تست" من استخدام معجون أسنان الأطفال، الذي يحتوي على المعادن الثقيلة وأشباه الفلزات مثل الكادميوم والرصاص والألومنيوم بسبب مخاطرها الجسيمة على الصحة؛ حيث إنها تؤذي الكلى والكبد وتلحق ضررا بخلايا الجسم وتُضعف المناعة.

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