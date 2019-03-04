"ماستر شيف" يستخدم أسماكا مهددة بالانقراض في تايلاند

هسبريس - د.ب.أ

يواجه "ماستر شيف"، برنامج تلفزيون الواقع الشهير المتخصص بالطبخ، مشاكل بسبب استخدامه سمكا "شبه مهدد بالانقراض"، كأحد مكونات الطهي، في أحدث حلقاته بتايلاند.

وتم توجيه انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي للبرنامج، الذي تم بثه في وقت متأخر نهاية الأسبوع الماضي، بسبب استخدامه أسماك "الراي اللساع" (المعروفة بأسماك الطباق)، والمدرجة على قائمة "الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة"، الخاصة بالاسماك "شبه المهددة بالانقراض"، بسبب الصيد في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وأكد متحدث باسم البرنامج لوكالة الانباء الالمانية أن السمك المستخدم كان "الراي اللساع"، ولكنه أصر على أن هذا النوع من السمك ليس نادرا، حيث أنه يباع ويؤكل في بعض الأسواق بتايلاند. إلا أن المحافظين على البيئة يختلفون في الرأي.

ومن جانبه، قال عالم بارز في شؤون البحار يدعى تون تامرونجناواساوات: "تواجه أسماك الراي اللساع خطر الانقراض، وبالتالي تستمر أعدادها في الانخفاض على مر السنين". وأضاف: "لا أقول إن ما يفعلونه في البرنامج غير قانوني، لأنه ليس كذلك، ولكني أريد أن أطلب من الناس المساعدة في الحفاظ على هذا السمك".