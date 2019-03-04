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الرئيسية | منوعات | "ماستر شيف" يستخدم أسماكا مهددة بالانقراض في تايلاند

"ماستر شيف" يستخدم أسماكا مهددة بالانقراض في تايلاند

"ماستر شيف" يستخدم أسماكا مهددة بالانقراض في تايلاند
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 مارس 2019 - 14:30

يواجه "ماستر شيف"، برنامج تلفزيون الواقع الشهير المتخصص بالطبخ، مشاكل بسبب استخدامه سمكا "شبه مهدد بالانقراض"، كأحد مكونات الطهي، في أحدث حلقاته بتايلاند.

وتم توجيه انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي للبرنامج، الذي تم بثه في وقت متأخر نهاية الأسبوع الماضي، بسبب استخدامه أسماك "الراي اللساع" (المعروفة بأسماك الطباق)، والمدرجة على قائمة "الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة"، الخاصة بالاسماك "شبه المهددة بالانقراض"، بسبب الصيد في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وأكد متحدث باسم البرنامج لوكالة الانباء الالمانية أن السمك المستخدم كان "الراي اللساع"، ولكنه أصر على أن هذا النوع من السمك ليس نادرا، حيث أنه يباع ويؤكل في بعض الأسواق بتايلاند. إلا أن المحافظين على البيئة يختلفون في الرأي.

ومن جانبه، قال عالم بارز في شؤون البحار يدعى تون تامرونجناواساوات: "تواجه أسماك الراي اللساع خطر الانقراض، وبالتالي تستمر أعدادها في الانخفاض على مر السنين". وأضاف: "لا أقول إن ما يفعلونه في البرنامج غير قانوني، لأنه ليس كذلك، ولكني أريد أن أطلب من الناس المساعدة في الحفاظ على هذا السمك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جبلي ابن الجبل الاثنين 04 مارس 2019 - 15:02
كيسحبلهم راهم باقي فالمغرب كولشي مباح و فالمغرب يتم منذ عقود القضاء على الثروات السمكية باقليم شفشاون (على شريط ساحلي من قاع السراس الى الجبهة ) و منها انواع مهددة بالانقراض برعاية مسؤولو مندوبية الصيد بالجبهة و وزارة الصيد لأنه تمت مراسلة الوزراة الوصية بالموضوع من طرف جمعيات الصيد عدة مرات دون تدخل لحماية الثروات السمكية من بطش المستهترين و الباحثين عن المال بكل طرق الشرعية و الغير الشرعية
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2 - طباخ هاوي الاثنين 04 مارس 2019 - 15:17
في الحقيقة أن هذا البرنامج يتطلب غلاف مالي كبير حبذا لو أنشئ معهد تكوين خاص بفن الطبخ أفضل من حيث الكم و الاستمرارية. أما طريقة تذبير هذا البرنامج عشوائية ينعدم فيها دور التكوين .
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