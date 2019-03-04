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فوائد عديدة لدقيق الموز .. بديل صحي عن استعمال دقيق القمح
الاثنين 04 مارس 2019 - 17:22
قال المركز الاتحادي للتغذية إن دقيق الموز يمثل بديلا صحيا لدقيق القمح؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية، ويزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C، ويساعد على الشعور بالشبع وتحفيز الهضم.
وأوضح المركز الألماني أن دقيق الموز يُستخلص من موز الطهي المجفف وغير الناضج وغير المقشر، مشيرا إلى أنه يُضفي نكهة مميزة على الطعام بفضل مذاقه، الذي يشبه المكسرات.
ويصلح دقيق الموز لكافة أغراض الخَبز (خُبز وكعك وغيرها من المخبوزات) وتحضير البودينج، كما أنه يساعد على تماسك الصوص.
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