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الرئيسية | منوعات | فوائد عديدة لدقيق الموز .. بديل صحي عن استعمال دقيق القمح

فوائد عديدة لدقيق الموز .. بديل صحي عن استعمال دقيق القمح

فوائد عديدة لدقيق الموز .. بديل صحي عن استعمال دقيق القمح
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 مارس 2019 - 17:22

قال المركز الاتحادي للتغذية إن دقيق الموز يمثل بديلا صحيا لدقيق القمح؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية، ويزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C، ويساعد على الشعور بالشبع وتحفيز الهضم.

وأوضح المركز الألماني أن دقيق الموز يُستخلص من موز الطهي المجفف وغير الناضج وغير المقشر، مشيرا إلى أنه يُضفي نكهة مميزة على الطعام بفضل مذاقه، الذي يشبه المكسرات.

ويصلح دقيق الموز لكافة أغراض الخَبز (خُبز وكعك وغيرها من المخبوزات) وتحضير البودينج، كما أنه يساعد على تماسك الصوص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - brahim الاثنين 04 مارس 2019 - 17:42
ماقدينا حتى على الزرع مابقا لينا عاللوز
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