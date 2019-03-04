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كُتّاب وآراء
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أمير سعودي يوجه بترجمة جديدة للفظ الجلالة إلى الإنجليزية
الاثنين 04 مارس 2019 - 20:22
صدر توجيه أميري سعودي، باستخدام "ALLAAH بدلًا من GOD، في ترجمة لفظ الجلالة للغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وفقاً لما أعلنته إمارة مكة.
وجاء هذا التوجيه في بيان نشر في الحساب الرسمي للإمارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين.
وقال البيان إن "أمير مكة خالد الفيصل أمر بأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك .. استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - moumen الاثنين 04 مارس 2019 - 20:47
قال تعالى:(…كل من عليها فان،و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام …)،اللهم مغفرتك لكل عبد ارتجى ،الله اهل التقوى و اهل المغفرة
2 - الله جل جلاله الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
احسن ما فعل هذا الامير وهو محق في ذالك لان الله اسم علم واسم العلم لا يترجم الى اية لغة ، هل يمكن ترجمة اسم مصطفى او جورج الى لغة اخرى !!!!!!! كان يجب فعل هذا منذ زمن يا امير مكة
3 - houcine الاثنين 04 مارس 2019 - 21:04
نؤيد هذا الإقتراح لأن اسم «الله»لا توجد له ترجمة إطلاقا Godتعني الرب وليس الله ALLAAH ليس لها الترجمة إلى الأبد 'لا إله إلا الله محمد رسول الله'
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