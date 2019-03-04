أمير سعودي يوجه بترجمة جديدة للفظ الجلالة إلى الإنجليزية

هسبريس – د.ب.أ

صدر توجيه أميري سعودي، باستخدام "ALLAAH بدلًا من GOD، في ترجمة لفظ الجلالة للغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وفقاً لما أعلنته إمارة مكة.

وجاء هذا التوجيه في بيان نشر في الحساب الرسمي للإمارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين.

وقال البيان إن "أمير مكة خالد الفيصل أمر بأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك .. استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة".