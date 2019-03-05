قريبا .. الصين تكشف أسرارا حول الجانب المخفي من القمر

هسبريس – إفي

تكشف الصين "قريبا" للعالم عن اكتشافاتها في الجانب المخفي من القمر، والتي توصلت لها بفضل المسبار (تشانغ 4)، المشروع الذي يسير بشكل إيجابي، وفقا للقائمين على البرنامج.

وأكد وو وايرن كبير مصممي البرنامج الصيني لاستكشاف القمر "المشروع بحالة جيدة ويسير على ما يرام بعد فترة ثانية من الانتظار على سطح القمر"، في تصريحات أدلى بها لصحيفة (تشاينا ديلي).

وفور تحليل البيانات التي أرسلها المسبار، سيزاح الستار عن الاكتشافات العلمية وبصورة مجانية لأي شخص يرغب في الاطلاع عليها.

وقال وو "جمعت مهمة (تشانغ 4) قدر ضخم من البيانات العلمية والتي ستكون متاحة للجميع قريبا"، عقب حضوره الأحد فعاليات المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى جهة استشارية في الحكومة وتشارك فيه شخصيات من مجالات مختلفة.

كان المسبار قد أقلع في الثامن من دجنبر الماضي، ودخل مجال القمر بعدها بأربعة أيام، حتى وصل سطح القمر في الثالث من يناير الماضي.

يذكر أن برنامج (تشانغ) كان قد دشن بإطلاق مسبار أول في 2007، ومنذ ذلك الحين أطلقت أربعة مسبارات أخرى للقمر.

ويستهدف هذا البرنامج إرسال مهمة برواد فضاء إلى القمر، رغم عدم تحديد موعد بعد لهذا الهدف، لكن بعض الخبراء يقدرون إمكانية تحقيق الهدف المنشود في 2036.