24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تقنيو الإدارات العمومية ينشدون الزيادة في الأجور‎ (5.00)

  2. "بيجيدي" ينادي بإنجاح ملف الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. "تكلم حتى أراك" (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستضيف المؤرخ جوليان لوازو (5.00)

  5. حملة تواصلية تواجه "العقلية الذكورية" بإصلاح جذري لمدونة الأسرة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | مواعيد وطقوس معينة .. هذه كيفية التغلب على صعوبة النوم عند الأطفال

مواعيد وطقوس معينة .. هذه كيفية التغلب على صعوبة النوم عند الأطفال

مواعيد وطقوس معينة .. هذه كيفية التغلب على صعوبة النوم عند الأطفال
هسبريس – د.ب.أ
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:21

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنه ينبغي استشارة الطبيب عندما يعاني الأطفال من مشكلات مستمرة في الدخول في النوم أو صعوبة في الاستغراق في النوم ليلا، على الرغم من أن عدم نوم الصغار على الفور لا تعتبر من الأمور التي تدعو للقلق.

وأضافت الرابطة الألمانية أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يحتاجون لمدة 20 دقيقة للدخول في النوم، بينما يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 30 دقيقة، وأوضح الأطباء الألمان أنه يمكن للآباء دعم أطفالهم في الخلود للنوم ليلا بسهولة من خلال تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، واتباع طقوس معينة عند النوم، والحرص على توافر بيئة هادئة قبل النوم، حيث ينبغي الابتعاد عن الأصوات الصاخبة والأضواء الساطعة.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا فإنه يجب استعمال السرير للنوم فقط، وليس لمشاهدة التلفاز أو أداء الواجبات المنزلية، وبدءا من عمر خمس سنوات يجب عدم نوم الطفل خلال ساعات النهار، وإذا حدث ذلك في حالات استثنائية فيجب ألا تزيد فترة النوم على نصف ساعة، وألا تكون في فترة ما بعد الظهيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.