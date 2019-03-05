24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفهري يكتب: "لغات العلوم" بين تحسين التحصيل والتمكين الكلي
- حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع
- وزارة الطاقة تفتح تحقيقا في تسريب وثيقة إدارية
- مغاربة وشغب الملاعب
- رقصات فيفي عبده المثيرة تشعل غضب مصريين
حملة تواصلية تواجه "العقلية الذكورية" بإصلاح جذري لمدونة الأسرة (5.00)
- حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع - (155)
- إضراب المتعاقدين يجلب نقمة آباء وتلاميذ .. الأساتذة: مُجبرون - (95)
- كولر يُجالس البوليساريو في برلين .. الجبهة تتشبث بتقرير المصير - (72)
- "الاستقلال" يرفض "تهمة التعريب" ويدعم تلقين الفرنسية للأساتذة - (64)
- الجيش الجزائري: البلاد لن تعود إلى سنوات الجمر - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مواعيد وطقوس معينة .. هذه كيفية التغلب على صعوبة النوم عند الأطفال
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنه ينبغي استشارة الطبيب عندما يعاني الأطفال من مشكلات مستمرة في الدخول في النوم أو صعوبة في الاستغراق في النوم ليلا، على الرغم من أن عدم نوم الصغار على الفور لا تعتبر من الأمور التي تدعو للقلق.
وأضافت الرابطة الألمانية أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يحتاجون لمدة 20 دقيقة للدخول في النوم، بينما يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 30 دقيقة، وأوضح الأطباء الألمان أنه يمكن للآباء دعم أطفالهم في الخلود للنوم ليلا بسهولة من خلال تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، واتباع طقوس معينة عند النوم، والحرص على توافر بيئة هادئة قبل النوم، حيث ينبغي الابتعاد عن الأصوات الصاخبة والأضواء الساطعة.
وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا فإنه يجب استعمال السرير للنوم فقط، وليس لمشاهدة التلفاز أو أداء الواجبات المنزلية، وبدءا من عمر خمس سنوات يجب عدم نوم الطفل خلال ساعات النهار، وإذا حدث ذلك في حالات استثنائية فيجب ألا تزيد فترة النوم على نصف ساعة، وألا تكون في فترة ما بعد الظهيرة.