مواعيد وطقوس معينة .. هذه كيفية التغلب على صعوبة النوم عند الأطفال

هسبريس – د.ب.أ

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنه ينبغي استشارة الطبيب عندما يعاني الأطفال من مشكلات مستمرة في الدخول في النوم أو صعوبة في الاستغراق في النوم ليلا، على الرغم من أن عدم نوم الصغار على الفور لا تعتبر من الأمور التي تدعو للقلق.

وأضافت الرابطة الألمانية أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يحتاجون لمدة 20 دقيقة للدخول في النوم، بينما يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 30 دقيقة، وأوضح الأطباء الألمان أنه يمكن للآباء دعم أطفالهم في الخلود للنوم ليلا بسهولة من خلال تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، واتباع طقوس معينة عند النوم، والحرص على توافر بيئة هادئة قبل النوم، حيث ينبغي الابتعاد عن الأصوات الصاخبة والأضواء الساطعة.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا فإنه يجب استعمال السرير للنوم فقط، وليس لمشاهدة التلفاز أو أداء الواجبات المنزلية، وبدءا من عمر خمس سنوات يجب عدم نوم الطفل خلال ساعات النهار، وإذا حدث ذلك في حالات استثنائية فيجب ألا تزيد فترة النوم على نصف ساعة، وألا تكون في فترة ما بعد الظهيرة.